Ende des Zweiten Weltkriegs in Schiltach: „Verteidigung bedeutet Vernichtung“

1 Hier sollte Schiltach verteidigt werden: Vorne die „obere Säge“, im Bogen der Straße war eine Panzersperre, an der „Halde“ (hinten links) lag Wehrmacht mit Geschützen. Foto um 1940. Foto: Harter

„Der Feind“ drang im April 1945 auch ins obere Kinzigtal vor. Die Menschen flüchteten in Todesangst in die Keller. Während einige Nazis noch vom „Endsieg“ überzeugt waren, wussten andere, dass eine Verteidigung den Untergang von Schiltach bedeuten würde.









Im „Dritten Reich“ stand der „Führergeburtstag“ am 20. April hoch im Kurs: Am Vorabend fand die feierliche Aufnahme der Zehnjährigen in die „Hitlerjugend“ statt. 1945 waren die Jahrgänge 1933/34 an der Reihe, doch wurde das von vielen ersehnte Ereignis abgeblasen: Ringsum drang „der Feind“ vor, in Gestalt französischer Truppen auch ins obere Kinzigtal.