Ende des Schwanauer Kultursommers: Gäste in Nonnenweier von Kurzfilmen begeistert

Mit dem Sommernachtskino fand der Schwanauer Kultursommer in Nonnenweier seinen Abschluss. Kurzfilme des Filmclubs Lahr wurden den Besuchern gezeigt, während der Kirchenchor für das leibliche Wohl sorgte. 100 Minuten Filmsequenzen wurden bei lauen Sommertemperaturen im Außenbereich des „Heimethüs“ gezeigt. Der Filmclub Lahr hatte dabei so einiges in Petto. Naturfilme, Kurzspielfilme, Musikvideos und andere Szenen wurden vom Filmclub aufgearbeitet. Bereits in Meißenheim fand der Filmabend im Rahmen der Riedwoche regen Zuspruch.

Während der erste Teil bereits mit 50 Minuten Filmsequenzen aus Kurzfilmen festgelegt war, hatte das Publikum die Möglichkeit zu wählen, ob im zweiten Teil des Abends auch Kurzfilme zu sehen sind oder ein Spielfilm. Der Spielfilm „Wie du erkennen kannst, dass ich im Himmel bin“, der bereits zwei Mal im Kino in Lahr gezeigt wurde, stand dabei zur Wahl. Ein emotionaler Film rund um ein krebskrankes Kind, dessen Mutter in einen Banküberfall verwickelt wird.

Lesen Sie auch

Zuschauer konnten wählen, ob Spielfilm oder regionale Kurzfilme gezeigt werden

Doch die Zuschauer in Nonnenweier favorisierten die Kurzfilme aus Natur und der Region. Kopf der Gruppe und Filme war Enrico Kurz. Derzeit sind 15 Mitglieder beim Filmclub und verwirklichen ihre Ideen in bewegten Bildern. „Das Schöne hierbei ist, dass wir einfach kreativ sein können“, betonte Wolfgang Hierlinger gegenüber unserer Redaktion.

Eine der Sequenzen wurde in einem Abrisshaus in Nonnenweier gedreht. Szenen zeigten auch ein Musikvideo aus dem Inneren des Hauses. Schwarzwaldaufnahmen oder ein Film über Hornissen rundeten das Programm ab. „Wir haben unsere eigenen Themen und kein Muss. Wir sind kein Mainstream“, sagte Kurz. So werde auch immer die künstlerische Freiheit genutzt und jedes der Mitglieder könne machen, worauf es Lust habe. Hinzu kämen immer wieder gemeinsame Projekte, bei denen jeder seine Stärken einsetzen könnte. Diese Kombination sei ein Herausstellungsmerkmal des Filmclub Lahr.

Filmclub hat sich bei einigen Wettbewerben unter Beweis gestellt

Auch an Wettbewerben, etwa beim Bund Deutscher Filmamateure, haben sich die Mitglieder des Filmclubs beteiligt und Erfolge nach Hause geholt.

Sowohl die Szenen, als auch der Abend sprachen ein breitgefächertes Publikum an. In Nonnenweier waren die Reihen schnell gefüllt und nicht nur Schwanauer trafen sich, um die Szenen zu verfolgen. So fand auch der „Kultursommer“ mit dem Sommernachtskino einen erfolgreichen Abschluss.

Bürgermeister Marco Gutmann zeigte sich bei den Veranstaltungen immer wieder erfreut, dass es auch in diesem Jahr gemeinsam mit den Vereinen gelungen ist, interessante und abwechslungsreiche Kulturabende für alle Generationen in jedem Ortsteil auf die Beine gestellt zu haben. So sprach Gutmann von einem großen Erfolg. Für den Rathauschef steht außer Frage, den Schwanauer Kultursommer für die Daheimgebliebenen auch im kommenden Jahr wieder anzubieten.

Kultursommer

Im vergangenen Jahr hat zum ersten Mal der „Schwanauer Kultursommer“ der Gemeinde Schwanau in Zusammenarbeit mit den örtlichen Vereinen unter dem Motto „Vier sind Schwanau – den Sommer in der Heimat genießen“ stattgefunden. Nach großer positiver Resonanz wurde die Veranstaltungsreihe in diesem Sommer fortgesetzt. Den Start machte der SV Wittenweier mit einem „Irischen Abend“ mit Klängen von Martin Lampeitl und der Band „Last Order“. Der zweite Kulturabend stand unter dem Motto „Wein und Genuss“ und fand beim Bürgersaal in Ottenheim statt. Heimische Erzeuger haben dort ihre Produkte in entspannter Atmosphäre vorgestellt. Zum „Sommerabend am See“ lud die Gemeinde in Zusammenarbeit mit den Grünlochanglern und den Bäschili-Hexen dann am letzten Augustwochenende ein. Bei idyllischem Ambiente spieltedort das Trio „K.I.S – Keep it simple“ für die Gäste auf. Den Abschluss machte nun das Sommernachtskino in Nonnenweier.