Ende des Neubauprojekts: Die Rottenburger Schlachthofpläne sind gestorben

Eine Versammlung von Landwirten und Metzgern hat die Pläne für eine neue Schlachtstätte in Rottenburg beerdigt. Was sind die Gründe?
Der Rottenburger Schlachthof starb im Haus der Bürgerwache. Dort, in direkter Nachbarschaft zum bisherigen Schlachthof an der Tübinger Straße, tagte am Dienstag, 2. Juni, eine Versammlung von gut 25 Landwirten und Metzgern aus der Region. Diese wären bereit gewesen, einer Schlachthof-Betreibergenossenschaft beizutreten, die allerdings seit Jahren nicht zustande kam. Stattdessen stimmten die Anwesenden mit nur zwei Gegenstimmen dafür, das Projekt Schlachthof-Neubau zu beerdigen.