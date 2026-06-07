Ende des Neubauprojekts: Die Rottenburger Schlachthofpläne sind gestorben

Eine Versammlung von Landwirten und Metzgern hat die Pläne für eine neue Schlachtstätte in Rottenburg beerdigt. Was sind die Gründe?

Der Rottenburger Schlachthof starb im Haus der Bürgerwache. Dort, in direkter Nachbarschaft zum bisherigen Schlachthof an der Tübinger Straße, tagte am Dienstag, 2. Juni, eine Versammlung von gut 25 Landwirten und Metzgern aus der Region. Diese wären bereit gewesen, einer Schlachthof-Betreibergenossenschaft beizutreten, die allerdings seit Jahren nicht zustande kam. Stattdessen stimmten die Anwesenden mit nur zwei Gegenstimmen dafür, das Projekt Schlachthof-Neubau zu beerdigen.

Steigende Baukosten und steigende Zinsen bei gleichzeitig mangelnder Wirtschaftlichkeit wegen des Schlachthofs Gärtringen, der modernisiert wird und im März 2027 wieder in Betrieb gehen soll: Das waren die Argumente, die der Vorstand der möglichen Betreibergenossenschaft anführte.

Standortuntersuchungen erübrigen sich

Dass der Schlachtbetrieb im denkmalgeschützten Altbau am Neckar keine Zukunft hat, war schon seit einiger Zeit klar. Wo aber in Rottenburg außerhalb der Kernstadt einen neuen Schlachthof bauen? Um das herauszufinden, wären zwei Standortuntersuchungen nötig gewesen. Die Stadtverwaltung hatte aus einer Liste von 13 möglichen Baugrundstücken zwei herausgesiebt, die nun genauer auf ihre Eignung geprüft werden sollten.

Wo sich diese zwei Standorte befinden, verriet Finanzbürgermeisterin Manuela Beck bislang nicht. Auch Landwirt Markus Maier aus Remmingsheim, Sprecher der möglichen Betreibergenossenschaft, schwieg dazu im Gespräch mit dieser Zeitung. Da das Projekt Schlachthof-Neubau in Rottenburg jetzt tot sei, tue die Lage der beiden Standorte nichts mehr zur Sache, sagte er.

Die Entscheidung, betont Maier, hätten nicht er und seine Vorstandskollegen Wolfgang Narr aus Hemmendorf (Landwirt und Metzger), Rolf Brobeil (Metzger in Ergenzingen), Marco Helle (der derzeitige Schlachthofbetreiber) und Schäfer Daniel Fritz aus Hagelloch getroffen. „Das war die Gesamtversammlung.“

„Eine gewisse Enttäuschung ist schon da“, bekennt Maier. An den Argumenten für den Standort Rottenburg (unter anderem regionale Erzeugung und kurze Wege fürs Schlachtvieh) habe sich ja nichts geändert, „aber letzten Endes müssen wir dafür geradestehen“. Mit „wir“ meint er die Metzger und Landwirte, die der Genossenschaft beigetreten wären, wenn sie denn zustande gekommen wäre. Und die den größten Teil der Kosten einer neuen Schlachtstätte hätten stemmen müssen (siehe Info-Box).

Ausgaben ohne Garantie auf Erfolg

Schon die beiden anstehenden Standortuntersuchungen wären – ohne Garantie auf Erfolg – nicht billig geworden. Die Stadtverwaltung wollte, dass sich die künftigen Betreiber mit 10.000 Euro pro Standort an den Gutachterkosten beteiligen. 50 Landwirte und Metzger hätten sich dazu verpflichtet, sagte Maier im März 2026.„Der alte Standort ist Geschichte“, war Volkmar Raidt aus Kiebingen spätestens zu diesem Zeitpunkt überzeugt. Der Rottenburger FaiR-Stadtrat war Mitinitiator für den Bürgerentscheid von 2023, bei dem eine klare Mehrheit für den Erhalt des Rottenburger Schlachthofs an seinem historischen Standort an der Tübinger Straße stimmte.

Raidt ist auch Landwirt. Bei der Versammlung im Bürgerwachheim war er nicht. Das Ergebnis dieser Versammlung kommentiert er so: „Bei der Stadtverwaltung werden jetzt viele Leute in die Hände klatschen und sich freuen, dass sie das Schlachthofproblem los sind.“ Nicht zuletzt wegen der Finanzlage der Stadt Rottenburg. Raidt ist „davon überzeugt, dass die Führungsgruppe der möglichen Betreiber-Genossenschaft schon vor einem halben Jahr wusste, dass sie den Neubau nicht mehr realisieren wollen“. Sie hätten nur „nichts gesagt, um nicht das Gesicht zu verlieren“ und jetzt, vor den anstehenden Standortuntersuchungen, „die Reißleine gezogen“.

Selbst mit vielen Zuschüssen wäre ein hoher Kredit nötig gewesen

Businessplan

Klaus Seubert, ein Gutachter aus dem nordsächsischen Schkeuditz, hatte im Herbst 2025 einen „Businessplan“ für einen neuen Rottenburger Schlachthof im Auftrag der möglichen Betreiber präsentiert. Kernaussage: Ein Schlachtbetrieb im bisherigen Umfang würde genügend Gewinne erwirtschaften, um einen Neubau für drei Millionen Euro zu finanzieren: zwei Millionen für das Gebäude selbst (in „Leichtbauweise“, mit 500 Quadratmetern Grundfläche), eine Million für die Innenausstattung inklusive Schlachttechnik. Diese Rechnung, so der Gutachter, werde aber nur aufgehen, wenn die Stadt Rottenburg das Baugrundstück (3000 bis 5000 Quadratmeter) für den neuen Schlachthof zur Verfügung stellt, kostenlos und fertig erschlossen. Zusätzlich müsste der Landkreis Tübingen 700.000 Euro zubuttern. Dieser Betrag war einst als Zuschuss für die Sanierung des Gärtringer Schlachthofs geplant. Teil von Seuberts Rechnung war außerdem ein Landeszuschuss von 600.000 Euro. Selbst wenn all das komme, müsste die Betreiber-Genossenschaft noch 1,6 Millionen Euro an Krediten aufnehmen.