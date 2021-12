1 Der Infopunkt im Stadtbahnhof Freudenstadt hat am Freitag, 31. Januar, zum letzten Mal geöffnet. Foto: Müller

Oberbürgermeister Julian Osswald und Bürgermeisterin Stephanie Hentschel sehen eine Mitschuld am Ende des Infopunkts bei der Erlacher Höhe.















Freudenstadt - Beim Thema Infopunkt würden die Tatsachen in einer Art und Weise verdreht, dass dies nun nicht mehr unwidersprochen bleiben könne, heißt es in einer Stellungnahme von Osswald und Hentschel. Sie seien nicht mehr bereit, die eine Seite der Beteiligten in einem hellen Licht erscheinen zu lassen und die Verantwortung für alles zu übernehmen.

20 Prozent "Overheadkosten"

Die Stadtverwaltung sei vor sieben Jahren aus voller Überzeugung in eine Kofinanzierung des Infopunkts eingestiegen. Damals habe es sich noch um ein echtes Inklusionsprojekt gehandelt. Es seien erhebliche Beiträge der Agentur für Arbeit geflossen, eine Stiftung habe das Projekt gefördert, und der Gemeinderat habe entschieden, dass die Stadt den Infopunkt mit einem jährlichen Betrag von 35 000 Euro unterstützt. Im Laufe der Jahre wurden die Beiträge der Agentur immer geringer, die Stiftung stellte die Förderung komplett ein. Die Rechnung der Erlacher Höhe an die Stadt sei jährlich erhöht worden. Im nächsten Jahr wäre diese bei 60 000 und im übernächsten Jahr bei 65 000 Euro gelandet. Besonders bedauerlich sei, dass die Erlacher Höhe nicht dazu bereit gewesen sei, eigenes Geld in das Projekt zu geben. Im Gegenteil, im Laufe der Zeit wurden noch 20 Prozent sogenannter "Overheadkosten" für die Verwaltung und die Sozialarbeit hinzugerechnet und der Stadt in Rechnung gestellt, so Osswald und Hentschel.

Regierungspräsidium hat Einsparungen gefordert

Aufgrund der angespannten Haushaltslage habe das Regierungspräsidium der Stadt Einsparungen auferlegt. Diese gelten vor allem im sogenannten "freiwilligen Bereich", also bei Aufgaben, die die Stadt nicht zwingend in die Hand nehmen müsse. Die Haushaltsstrukturkommission des Gemeinderats habe keine andere Wahl gehabt, als den Zuschuss zu streichen. Hätte sich die Erlacher Höhe kompromissbereit gezeigt, hätte man sicherlich eine Lösung gefunden, so die beiden.

Wie wichtig dieses Projekt der Stadt gewesen sei, lasse sich an der Einstellung eines Mitarbeiters vom Infopunkt bei Freudenstadt Tourismus ablesen, heißt es weiter. Damit sei das ursprüngliche Ziel – die Integration der Mitarbeiter in den freien Arbeitsmarkt – erreicht worden. Wäre die Erlacher Höhe in den vergangenen Jahren bereit gewesen, sich finanziell in der gleichen Höhe wie die Stadt einzubringen, und wären darüber hinaus die 748 Personen, die mittlerweile für den Infopunkt unterschrieben haben, bereit gewesen, jährlich 40 Euro zu spenden, hätte der Gemeinderat eine andere Diskussionsgrundlage gehabt, haben Osswald und Hentschel berechnet. Eine Spendenaktion für einen Imbisswagen für das "Windrad" sei aber wohl wichtiger gewesen.

Neues Konzept wegen Gartenschau nötig

Spätestens zur Gartenschau werde sich die Stadt wieder eine Einbindung des Stadtbahnhofs ins Konzept der Tourist-Information überlegen müssen. Aber ohne Partner, die finanziell etwas beisteuerten, sei es bei diesen Kosten nicht mehr möglich, das Projekt am Leben zu halten.