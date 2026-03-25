Ende der Winterpause: Das Museum Römervilla in Grenzach öffnet wieder

1 Im Museum Römervilla ist nicht nur anschauen, sondern teilweise auch anfassen erlaubt. Foto: Tim Nagengast Das familienfreundliche Regionalmuseum für römische Alltagskultur wird heuer 40 Jahre alt. Zum Saisonauftakt am kommenden Sonntag gibt es eine öffentliche Führung.







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Die Winterpause ist vorbei. Der Verein für Heimatgeschichte freut sich, dass er am Sonntag 29. März, um 15 Uhr zur Eröffnung des Regionalmuseums Römervilla einladen kann. Bis zum November wird dieses familienfreundliche Museum, das die Alltagskultur zur Römerzeit präsentiert, immer sonn- und feiertags von 15 bis 18 Uhr geöffnet sein. In welchem anderen Museum dürfen zum Beispiel Kinder mit zum Teil originalen, aus der Römerzeit stammenden Ziegeln ein Dach decken? Auch der Flaschenzug oder das fast 2000 Jahre alte Öllämpchen erfreuen sich großer Beliebtheit. Da dieses Museum in diesem Jahr auf 40 Jahre zurückblicken kann, lädt der Verein für Heimatgeschichte für Sonntag, 29. März, 16.30 Uhr, zu einer Führung mit Helmut Bauckner ein. Sie findet ihren Abschluss bei einem Gläschen Wein und einem Hefezopf. Wer Näheres über das Museum erfahren möchte, findet Infos unter heimatgeschichte-gw.de. Der Eintritt ist frei.