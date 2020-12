Ende der Quarantäne Wild Wings: Gebastelt und Plätzchen gebacken

Wild-Wings-Verteidiger Benedikt Brückner hat das Lachen während der Quarantäne-Zeit daheim natürlich noch nicht verlernt. "Ich habe mich lange nicht mehr so auf ein Training gefreut wie am Donnerstag. Ich bin froh, dass es mit der Vorbereitung nun weitergeht." Wie er denn zuhause in Donaueschingen die Tage mit seiner Familie verbracht hat? "Wir haben gebastelt, Plätzchen gebacken und hatten einfach ruhige Tage." Ach ja, Athletik-Trainer Hendrik Kolbert schickte gleich zu Beginn der Quarantäne noch Pläne fürs Hometraining. "Diese haben vor allem Kraft- und Stabilisationsübungen beinhaltet." Der Schwenninger Routinier glaubt nicht, "dass wir jetzt viel Substanz in den zehn Tagen verloren haben. Wir hatten zuvor ja sehr lange und intensiv trainiert. Auch die Anzahl an fünf Turnierspielen als Tests müssten so reichen. Wir haben in diesen genau gesehen, woran wir noch arbeiten müssen".

Chefcoach Niklas Sundblad plant auch, dass aufgrund des Rückstands am Wochenende durchtrainiert wird.