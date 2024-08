Ende der Klima-Kampagne: Letzte Generation in Österreich stellt Proteste ein

1 Das Klimabündnis Letzte Genration sieht in Österreich keine Aussicht mehr auf Erfolg. (Archivbild) Foto: Tobias Steinmaurer/APA/dpa

Die Klima-Proteste waren vielfältig: Eine Blaskapelle spielte auf der Autobahn, Aktionärssitzungen wurden gestört, Protestmärsche organisiert, Theaterstücke unterbrochen. Jetzt ist Schluss - vorerst.









Link kopiert



Wien (dpa) - Das Klima-Bündnis Letzte Generation stellt in Österreich seine Proteste ein. "Wir sehen keine Perspektive für Erfolg mehr", teilte das Bündnis mit. Seit zweieinhalb Jahren habe man versucht, durch vielfältige Aktionen die Regierung aus konservativer ÖVP und Grünen sowie die Bürger zu einer Abkehr von fossilen Brennstoffen zu bewegen. Jetzt sehe man ein, "dass Österreich weiter in fossiler Ignoranz bleiben will und damit in Kauf nimmt, für den Tod von Milliarden von Menschen mitverantwortlich zu sein". Die restlichen Finanzmittel würden verwendet, um die Kosten der zahlreichen Verfahren gegen Mitglieder der Letzten Generation zu decken. Einzelne Klima-Aktivisten müssten mehrere zehntausend Euro zahlen.