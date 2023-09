Der Sommer neigt sich dem Ende zu und somit auch die Badesaison im Freien. Viele Freibäder beenden nun ihren Betrieb und das Schwimmen im Hallenbad wird wieder aktuell.

Wir verraten, wann die Freibäder in den einzelnen Landkreisen schließen und wann dort die Hallenbäder wieder geöffnet haben.

Schwarzwald-Baar-Kreis

In Villingen öffnet das Kneippbad am Sonntag, 10. September, zum letzten Mal vor der Winterpause. Am darauffolgenden Montag, 11. September, startet dann das Hallenbad in Villingen in die Schwimmbadsaison. Im Schwenninger Neckarbad findet im Anschluss an die Sommerferien eine Revisionspause statt: Ab Montag, 18. September, ist das Bäderteam dann wieder für die Badegäste da, heißt es auf der Website der Bäder VS GmbH.

Auch das Naturfreibad Schonach hat seinen letzten Badetag voraussichtlich am Sonntag, 10. September. So war es ursprünglich auch beim Freibad in St. Georgen geplant: Bei guten Wetter verlängert das Freibad den Betrieb jedoch noch bis zum Sonntag, 17. September. Wer in den kälteren Monaten dennoch schwimmen gehen möchte, kann das bereits seit dem 1. September im St. Georgener Hallenbad tun.

Eine Revisionspause für Instandhaltungsarbeiten macht derzeit auch das Aquari in Hüfingen – noch bis zum 17. September. Das Parkschwimmbad in Donaueschingen war in der aktuellen Badesaison aufgrund einer Generalisierung und Modernisierung komplett geschlossen.

Kreis Rottweil

Das Sole-Freizeitbad Susolei in Sulz beendet den Betrieb am Sonntag, 17. September. Aufgrund der Wettervorhersage, die ein paar sonnige Tage verspricht, schließt das Freibad eine Woche später als geplant.

Das Oberndorfer Freibad stellt den Betrieb voraussichtlich zum Montag, 11. September ein. Es bestehe aber die Möglichkeit, dass der Badeschluss doch nach hinten verschoben wird, das sei aber vom Wetter abhängig, so ein Mitarbeiter des Freibads.

Das Freibad Rottweil plant das Ende des Badespaßes laut Website voraussichtlich am Sonntag, 10. September.

Das Aquasol hat geöffnet und ermöglicht so in Rottweil weiterhin Indoor-Vergnügen im Wasser.

Zollernalbkreis

Im Balinger Freibad, im Hechinger Hallen-Freibad und im Geislinger Schlossparkbad endet die Freibadsaison mit den Sommerferien am Sonntag, 10. September. Nahtlos weiter geht es in Balingen mit dem Badebetrieb: Am Montag, 11. September, öffnet das Eyachbad seine Pforten für den Indoor-Badespaß. Auch im Weilstetter Lochenbad kann ab Dienstag, 12. September, wieder geschwommen werden.

In Hechingen müssen sich die Badegäste noch etwas gedulden: Vom 11. bis zum 24. September hat das Hallen-Freibad Hechingen komplett geschlossen. Der Grund: „Zum einen gilt es für die Belegschaft, die in der Freibadsaison anfallenden Überstunden abzubauen, zum anderen muss der Freibadbetrieb winterfest gemacht werden“, heißt es auf der Webseite der Stadt. Das Badkap in Albstadt hat hingegen ganzjährig geöffnet.

Kreis Freudenstadt

Der letzte Badetag im Freibad des Panoramabads in Freudenstadt, im Freibad Baiersbronn und im Freizeitbad Pfalzgrafenweiler ist der Sonntag, 10. September.

Nahtlos geht in Pfalzgrafenweiler weiter: Das Hallenbad öffnet wieder am Montag, 11. September.

Passend zum Sommerende öffnet das Hallenbad in Horb nach Wartungsarbeiten am Montag, 18. September, laut ihrer Website.

Kreis Calw

Im Badepark Nagold endet die Freibadsaison am Samstag, 16. September. Das Hallenbad ist jedoch bei schlechtem Wetter geöffnet, so heißt es auf der Website der Stadt Nagold.

Das Freibad in Bad Liebenzell öffnet in diesem Jahr das letzte Mal am Samstag, 9. September.

In Althengstett besteht die Möglichkeit zum Schwimmen im Hallenbad wieder am Mittwoch, 4. Oktober, heißt es auf der Website der Gemeinde.