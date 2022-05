1 Nach 22 Jahren entfällt die EEG-Umlage zum 1. Juli. Foto: succo/Pixabay

Nach 22 Jahren entfällt die EEG-Umlage zum 1. Juli. Die SVS gibt den Wegfall der Umlage Eins-zu-eins an ihre Kunden weiter.















Villingen-Schwenningen – Ab dem 1. Juli müssen Stromkunden keine EEG-Umlage mehr bezahlen. Der Bundestag hatte das Gesetz zur Absenkung der Kostenbelastung durch die EEG-Umlage Ende April beschlossen. Um die Stromkunden schnell von den stark gestiegenen Energiekosten zu entlasten, entfällt die EEG-Umlage ein halbes Jahr früher als im Koalitionsvertrag geplant. Ab Januar 2023 wird die EEG-Umlage dann auf Dauer abgeschafft.

Kunden müssen sich um nichts kümmern

Die Stadtwerke Villingen-Schwenningen GmbH gibt die Absenkung in vollem Umfang an ihre Kunden weiter, teilt das Unternehmen mit. SVS-Kunden müssen sich um nichts kümmern, denn der neue Arbeitspreis, der sich ab 1. Juli ergibt, wird in der Jahresverbrauchsabrechnung verbrauchsanteilig herangezogen.

Die EEG-Umlage wurde im Jahr 2000 eingeführt. Auch Ökostromumlage genannt, diente sie dazu, die Förderung des Ausbaus von Solar-, Wind-, Biomasse- und Wasserkraftwerken zu finanzieren.