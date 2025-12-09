EnBW investiert nicht: Energiekonzern lässt Bisingen hängen

Die Ziellinie war so nah, dann teilt die EnBW mit: Es bestehe kein Interesse mehr, das Maute-Energiekonzept gemeinsam mit der Gemeinde umzusetzen – das sind die Folgen.
Das zentrale Wärmenetz auf dem Maute-Areal könnte zum zentralen Problem bei der Entwicklung des Bereichs werden. Ursprünglich vorgesehen war dort die Energieversorgung mit einem Mix aus Geothermie, Aerothermie und Photovoltaik. Der Plan war einfach, die Kostenverteilung war geregelt, Studien und Probebohrungen zeigten: Ein zentrales Wärmenetz funktioniert wirtschaftlich. Als Betreiber war bisher die EnBW vorgesehen.