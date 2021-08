Empörung in Nusplingen

2 Eine durch Chaoten abgerissene Infotafel Foto: Klaiber

Erst im April haben die Mitglieder der "Fischerfreunde Obere Bära" in Abstimmung mit der Gemeinde Nusplingen einen Naturlehrpfad entlang der Oberen Bära errichtet. Vom Friedhof bis nach Unterdigisheim wird auf drei Informationstafeln über die heimischen Tierarten in und am Bach informiert.

Nusplingen - Nun sind die Hobbyangler verärgert: Vandalen haben die Pfosten, an denen die Infotafeln angebracht sind, aus dem Boden gerissen. Aufmerksame Spaziergänger haben die Mitglieder darüber in Kenntnis gesetzt. In der Nacht zum Sonntag haben die unbekannten Übeltäter gar noch einen draufgesetzt: Zum Bedauern der Fischer wurden einige Aluminiumtafeln gewaltsam von den Pfosten abgerissen.

Eigentlich wollten die Fischerfreunde im kommenden Frühjahr den oberen Weg des Rundweges oberhalb der Bära in Richtung Friedhof durch den Wald mit weiteren Informationstafeln zum Thema "Tiere im heimischen Wald" ausstatten. Angesichts der jüngsten Vorfälle werden sich die Fischerfreunde dieses Vorhaben allerdings nochmals genau überlegen, und fragen sich, ob sie diesen neuerlichen Kraftakt überhaupt angehen sollen.

Nisthöhlen für den seltenen Eisvogel geschaffen

Neben der Errichtung des Naturlehrpfades haben die Fischerfreunde Obere Donau den Bachlauf in den vergangenen Jahren von allerlei Unrat befreit und in Abstimmung mit der unteren Naturschutzbehörde auch Nisthöhlen für den seltenen Eisvogel geschaffen.

Die Fischerfreunde bitten Zeugen, die Hinweise auf die Vandalen geben können, sich bei den Fischern oder der Gemeindeverwaltung Nusplingen zu melden.