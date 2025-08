1 Arc de Triomphe in Paris: Ein Video in Frankreich sorgt für Empörung. Foto: imago images/Sergii Kolesnyk/Sergii Kolesnyk via www.imago-im Ein Video in Frankreich sorgt für Empörung: Es zeigt, wie sich ein Mann eine Zigarette an der ewigen Flamme eines Kriegsdenkmals anzündet. Für den Verdächtigen gibt es Konsequenzen.







Nachdem er wegen Schändung eines Weltkriegsdenkmals in Paris festgenommen wurde, soll ein Mann seinen Aufenthaltstitel in Frankreich verlieren. Der französische Innenminister Bruno Retailleau werde ihm den Titel entziehen, bestätigte ein Ministeriumssprecher am Mittwoch.