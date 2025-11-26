Der Bad Liebenzeller Gemeinderat stimmt gegen die Hotel-Pläne auf dem Silberdistel-Areal in Monakam. Bringen dürfte das wenig. Im Gremium ist die Empörung groß.

Seit die Verwaltung die Unterlagen für die Gemeinderatssitzung am Dienstag veröffentlicht hat, dürfte es in Monakam viele lange Gesichter gegeben haben. Denn die Eigentümerin des Silberdistel-Areals – die Immobilien Experten AG (Immexa) aus Berlin – stellte demnach gleich zwei Bauanträge für Hotels in dem Gebiet. Und in der Sitzung dürften die Gesichter noch länger geworden sein. Denn Jacqueline Zimmermann aus dem Liebenzeller Bauamt erklärte dem Gremium, dass laut des Landratsamtes wohl beide Anträge zulässig seien.

Ferien-Aparthotel Zum wiederholten Male kam die Immexa mit den Plänen für ein Aparthotel. Dieses hätte nur 73 Zimmer. Das Bauamt sieht darin eine zu große Abweichung vom gültigen Bauvorbescheid aus dem Jahr 2009. Der ermöglicht der Immexa ein Hotel zu bauen. Das Bauamt argumentiert, dass es sich bei dem neuen Entwurf um Apartments und nicht Hotelzimmer handele. Unter anderem deshalb, weil die Appartments aus mehreren Zimmern bestehen und eine Küche haben.

Landratsamt ist zuständig

Das Landratsamt sieht es mittlerweile anders. Der Entwurf passe zum gültigen Bauvorbescheid. Der Gemeinderat folgte der Empfehlung der Verwaltung und lehnte die Pläne für das Aparthotel ab. Allerdings ist letztlich das Landratsamt zuständig. Und das kann den Bauantrag noch genehmigen.

Hotel Die Immexa hat einen zweiten Bauantrag eingereicht. Der beinhaltet ein klassisches Hotel mit 122 Zimmern. Die Pläne entsprächen großteils der ursprünglichen Planung aus dem Jahr 2009. Das Gebäude hätte eine massive L-Form und bis zu vier Stockwerken. Hinzu kommen Parkplätze auf der gegenüberliegenden Seite der Liebenzeller Straße. Da sich das alles nah am Bauvorbescheid orientiere, „muss die Gemeinde das Einvernehmen erteilen“, so Zimmermann. Der Bauvorbescheid sei zwar am 14. November ausgelaufen. Der Bauantrag sei aber rechtzeitig gestellt worden.

Gemeinderat lehnt trotzdem ab Der Gemeinderat lehnte Zimmermanns Empfehlung sowie den Bauantrag für das Hotel mehrheitlich ab. Die Monakamer Ortsvorsteherin Beatrice Gottschalk befürwortete das Votum des Gemeinderates. Denn das entspreche dem Willen der Monakamer. Hätte sich die Immexa vor vier Jahren bei der Planung einer Wohnbebauung kompromissbereit gezeigt, „wären wir ins Geschäft gekommen“. Die Firma habe aber seit Jahren einen schlechten Ruf im Ort. Und Gottschalk befürchtete, dass Monakam erpresst werden könnte, wenn das Hotel einmal gebaut sei. Denn dann beantrage die Immexa vielleicht eine Wohnnutzung, weil das Hotel sonst leer stehe.

Oliver Jäger (UL) hatte eine andere Vermutung: „Die Immexa spielt mit uns ein Spiel“. Die Firma wolle mit der Baugenehmigung lediglich den Grundstückswert steigern. Wenn die Firma wirklich bauen wolle, hätte sie keine zwei Bauanträge gestellt - und auch schon 16 Jahre Zeit für die Umsetzung gehabt. „Wir können nichts mehr wirklich tun“, sagte hingegen Dietmar Fischer (CDU). Dass die Firma so reagiere, empfand er als normal. Denn bringe die Stadt ihr Bebauungsplanverfahren für eine Wohnbebauung zu Ende, könne das Unternehmen dort nicht mehr wirtschaftlich bauen. Deshalb wird alles vermutlich so bleiben, wie es ist.

Was bisher geschah

Immexa

2003 stellte die Stadt einen Bebauungsplan für ein Hotel auf dem Silberdistel-Areal auf und schloss einen Durchführungsvertrag mit der Immexa. 2009 erhielt die Immexa einen gültigen Bauvorbescheid für ein Ferienhotel mit Fitness und Wellness. Dann passierte viele Jahre nichts, bis 2021 Pläne publik wurden, dass die Immexa nun eine Wohnbebauung auf dem Gelände realisieren möchte. Doch den Monakamern war der Entwurf eine Nummer zu groß. Es formierte sich Widerstand. Der Gemeinderat folgte dem schließlich und stieg 2023 in Bebauungsplanverfahren ein, dass die Wohnbebauung wie von den Monakamern gewünscht ermöglichen und alles andere auf dem Gelände verhindern sollte. Währenddessen verlängerte das Landratsamt 2022 aber den Bauvorbescheid aus dem Jahr 2009 um drei Jahre. Seit Dezember 2023 legte die Immexa immer wieder leicht geänderte Pläne für eine Aparthotel vor. Die Stadt lehnte jedes mal ab. Das Landratsamt stimmte nun zu. Erst im Oktober hatte der Gemeinderat eine Veränderungssperre für das Areal erlassen. Aber: Erst am 14. November wäre der Bauvorbescheid der Immexa ausgelaufen. Die aktuellen Bauanträge wurden laut Verwaltung noch rechtzeitig gestellt.