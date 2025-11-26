Der Bad Liebenzeller Gemeinderat stimmt gegen die Hotel-Pläne auf dem Silberdistel-Areal in Monakam. Bringen dürfte das wenig. Im Gremium ist die Empörung groß.
Seit die Verwaltung die Unterlagen für die Gemeinderatssitzung am Dienstag veröffentlicht hat, dürfte es in Monakam viele lange Gesichter gegeben haben. Denn die Eigentümerin des Silberdistel-Areals – die Immobilien Experten AG (Immexa) aus Berlin – stellte demnach gleich zwei Bauanträge für Hotels in dem Gebiet. Und in der Sitzung dürften die Gesichter noch länger geworden sein. Denn Jacqueline Zimmermann aus dem Liebenzeller Bauamt erklärte dem Gremium, dass laut des Landratsamtes wohl beide Anträge zulässig seien.