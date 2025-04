Empörung in Albstadt

1 Die Schillerschule soll als Werkrealschule ausgedient haben – so sehen es die Pläne der Stadt Albstadt vor. Foto: Horst Schweizer

Die Stadt Albstadt plant, im Zuge der Gebäudebestandsoptimierung die Schiller-Werkrealschule zu schließen. Der Ortschaftsrat lief am Montag Sturm gegen das Vorhaben und verweigerte seine Zustimmung.









Gut möglich, dass es vom September 2028 an nur noch eine Grund-, aber keine Werkrealschule mehr in Onstmettingen gibt. Die Ortschaftsräte machten aus ihrer Empörung und Enttäuschung kein Hehl und votierten einstimmig gegen die Pläne der Stadt, über die am Donnerstag der Gemeinderat entscheidet.