Empörung im Kleinen Wiesental: Wald abgeholzt, Hang abgegraben – und nun erst der Bauantrag

Bauen ohne Genehmigung: An der Schopfheimer Straße im Kleine Wiesental hat ein Bauherr bereits Fakten geschaffen.

Bauamtsleiterin Claudia Brachlow musste weit ausholen, um zu berichten, was an der Schopfheimer Straße bereits passiert ist. Der Bauherr hat angrenzenden Wald abgeholzt und tief in den angrenzenden Hang hineingegraben. Nicht irgendeinen Hang, sondern just jenen Steilhang, der 200 Meter entfernt eine Familie an den Rand der Existenz bringt, weil nun behördlich Hangsicherungsmaßnahmen verlangt werden.

Wald großzügig abgeholzt Der Bauherr des neuen Vorhabens habe das Gelände bereits terrassiert, eine Scheune abgerissen und mit dem Bau eines Wohnhauses begonnen. Jetzt erst erfolgt der Bauantrag.

Brachlow erinnerte daran, dass derselbe Bauherr vor fünf Jahren schon einmal einen Bauantrag gestellt hat. Damals wurde der Antrag aber zurück gezogen, weil klar war, dass die Abstandsflächen zum Wald zu gering sind. Nun ist offenbar großzügig abgeholzt worden. „Aber deshalb ist der Wald offiziell noch nicht weg“, erklärte Brachlow. Großzügig ist wohl auch in den Hang gegraben worden, was der Eigentümer mit dem „Fassen einer Quelle“ begründet, so die Gemeinde.

Bauaufsicht mit im Boot

Die Bauaufsicht des Landratsamtes ist inzwischen mit im Boot. Die heikle Situation 200 Meter weiter vorne sei nicht mit dem Bauvorhaben vergleichbar, heißt es aus Lörrach, berichtete Gemeinderat Matthias Leisinger aus Wieslet. Er berichtete dem Gremium, dass der Ortschaftsrat das Vorhaben einstimmig abgelehnt hat, weil der Bauherr ungenehmigt bereits Fakten geschaffen habe.

Bauamtsleiterin Brachlow vermittelte, dass beim vereinfachten Genehmigungsverfahren bestimmte Dinge nicht mehr behördlich geprüft werden. Die Bestimmungen wie der korrekte Waldabstand aber müssen dennoch beachtet werden und liegen in der Verantwortung des Bauherrn und seines Architekten.

Ähnliches schon früher

Beide, Ortschaftsrat und Gemeinderat, haben Erfahrung mit Bauherren in Wieslet die sich nicht an die Spielregeln halten. Vor vier Jahren baute ein Investor völlig an Plänen vorbei, ohne eine Genehmigung in der Tasche zu haben. Sowohl der Ortschaftsrat als auch der Gemeinderat verweigerten seinerzeit einstimmig die Zustimmung. Das Landratsamt ersetzte die Zustimmung und billigte das Bauvorhaben dennoch nachträglich.

„Wir sollen ablehnen“

In Wieslet und Tegernau hat man das Gefühl, dass es diesmal genauso laufen könnte. Während die Gemeinde noch eine Zustimmung unter Vorbehalten vorschlug, widersprach Gemeinderat Birk Bürger aus Wies: „Nein, wir sollten ablehnen.“ Das Gremium sah es letztlich genauso und lehnte den Bauantrag bei einer Enthaltung fast einstimmig ab.