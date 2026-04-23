Empörung im Kleinen Wiesental: Wald abgeholzt, Hang abgegraben – und nun erst der Bauantrag

Bauen ohne Genehmigung: An der Schopfheimer Straße im Kleine Wiesental hat ein Bauherr bereits Fakten geschaffen.
Bauamtsleiterin Claudia Brachlow musste weit ausholen, um zu berichten, was an der Schopfheimer Straße bereits passiert ist. Der Bauherr hat angrenzenden Wald abgeholzt und tief in den angrenzenden Hang hineingegraben. Nicht irgendeinen Hang, sondern just jenen Steilhang, der 200 Meter entfernt eine Familie an den Rand der Existenz bringt, weil nun behördlich Hangsicherungsmaßnahmen verlangt werden.