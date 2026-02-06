Empfingerin schlägt Alarm: Warum wurden Hecken „niedergemacht“?

Eine Anwohnerin klagt, dass Hecken in Reichenhalden „niedergemacht“ worden seien. Hat die Aktion etwas mit dem geplanten Kauf der Siedlung zu tun? Der Bürgermeister widerspricht.
In einer E-Mail an die Gemeindeverwaltung, die unserer Redaktion vorliegt, schlägt Marianne Plicht, eine Anwohnerin der Empfinger Siedlung Reichenhalden, am Freitag Alarm: „Gestern und heute wütet ein Fahrzeug in der Siedlung Reichenhalden in Empfingen – hier wird der Naturschutz brutal mit Füßen getreten.“ Sämtliche Hecken würden „auf rabiateste Art niedergemacht“ – kein Tier finde hier mehr Unterschlupf. Es werde nicht einmal mehr ein kleiner Streifen als Rückzugsort stehen gelassen.