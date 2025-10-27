Empfinger Züchter sind besorgt: Rückt die Vogelgrippe-Gefahr näher?

Die Meldung eines Ausbruchs der Vogelgrippe auf einem circa 150 Kilometer entfernten Geflügelhof im Alb-Donau-Kreis löste in Empfingen Verunsicherung aus.
Der Ausbruch der Vogelgrippe in Öllingen hatte für den Betrieb weitreichende Folgen. „Aufgrund einer Vogelgrippeinfektion durch Wildvögel bei unseren Weidetieren muss unser Betrieb bis auf weiteres geschlossen bleiben. Über die weitere Entwicklung informieren wir Sie hier. Wir danken für Ihr Verständnis!“ So steht es auf der Homepage des Unternehmens.