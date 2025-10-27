Empfinger Züchter sind besorgt: Rückt die Vogelgrippe-Gefahr näher?

Der Ausbruch der Vogelgrippe in Öllingen hatte für den Betrieb weitreichende Folgen. „Aufgrund einer Vogelgrippeinfektion durch Wildvögel bei unseren Weidetieren muss unser Betrieb bis auf weiteres geschlossen bleiben. Über die weitere Entwicklung informieren wir Sie hier. Wir danken für Ihr Verständnis!“ So steht es auf der Homepage des Unternehmens.

Bei dem Geflügelhof in Öllingen (Alb-Donau-Kreis) ist die Vogelgrippe ausgebrochen, und es mussten rund 15 000 Tiere gekeult werden. Der Betrieb liegt circa 150 Kilometer und damit zwei Autostunden von Empfingen entfernt. Durch eine Allgemeinverfügung wurden jetzt zwei Zonen ausgewiesen: eine Schutzzone mit einem Radius von drei Kilometern und eine Überwachungszone mit zehn Kilometern. In diesen Zonen muss alles Geflügel vorsorglich im Stall bleiben. Geflügelausstellungen, Märkte und ähnliche Veranstaltungen sind im gesamten Alb-Donau-Kreis verboten. Die Daten für Deutschland am 23. Oktober stammen aus dem sogenannten „Tierseuchen-Nachrichtensystem“ (TSN) und werden wöchentlich aktualisiert.

Süden bislang nicht betroffen

Bisher war alles weit weg von Empfingen. Die Fälle von Vogelgrippe betrafen den Norden und Nordosten Deutschlands, Thüringen, Sachsen-Anhalt und Nordrhein-Westfalen. In Bayern gibt es bislang zwei Fälle, einen bei Wildvögeln, der andere in einem Geflügelgehege.

Zuchtvögel wie diese Gans dürften im Fall eines Seuchenausbruchs wohl nicht mehr nach draußen. Foto: Herold Schwind

Allerdings ist die Bedrohung Baden-Württembergs durch den Herbstzug der Vögel nach Süden gewachsen, und die Ansteckung war nur die logische Folge. Für die Überwachung eines Ausbruchs- und Infektionsgeschehen einer Vogelgrippe ist das Friedrich-Loeffler-Institut (FLI) zuständig, das auch Übersichtskarten der in Deutschland und Europa festgestellten Vogelgrippe-Fälle zur Verfügung stellt.

Folgen für Kleintierzüchter?

Laut dem Landwirtschaftsministerium in Stuttgart hat das Friedrich-Loeffler-Institut (FLI) den Virus in Öllingen bestätigt. Doch welche Folgen könnte das für die Kleintierausstellung mit Geflügel haben, die am Wochenende, 8. und 9. November, in Empfingen geplant ist? Am Samstagmorgen war vom Vorsitzenden des Ausrichtervereins, der Kleintierzuchtverein Empfingen, Arthur Hellstern, telefonisch zu erfahren, dass zu diesem Zeitpunkt in Empfingen noch alles im grünen Bereich war.

Müsste die Geflügelausstellung abgesagt werden, würde die große Sparte an Tieren wegbrechen. Auf der Ausstellung könnten dann nur Kaninchen und Tauben gezeigt werden. „Das wäre ein Fiasko für uns und ein herber Schlag im Bereich der Finanzen“, so der Vorsitzende. Im Moment können die Verantwortlichen in Empfingen nur abwarten und hoffen, dass die Vogelgrippe keinen Strich durch ihre Ausstellung macht. Für die Hobby-Züchter würde bei einer Absage von der Geflügelschau ein züchterischer Höhepunkt wegbrechen.

Wer entscheidet über Absage von Tierausstellungen?

Die Entscheidung

, Ausstellungen wegen Vogelgrippe abzusagen, liegt bei den örtlichen Veterinärbehörden, die auf der Grundlage der Ausbrüche und der von ihnen angeordneten Maßnahmen wie Stallpflichten entscheiden. Wenn das Friedrich-Loeffler-Institut (FLI) einen Ausbruch bestätigt, werden die lokalen Ämter aktiv und können Ausstellungen, bei denen Geflügel ausgestellt werden soll, untersagen oder einschränken, um die Ausbreitung des Virus zu verhindern.

Vogelgrippe

Die Geflügelpest, umgangssprachlich als Vogelgrippe bezeichnet, ist eine hochansteckende Infektionskrankheit. Für Menschen besteht in der Regel keine Gefahr. Ansteckungen hat es früher aber schon gegeben, meist mit mildem Verlauf. Es gelten strenge Schutzmaßnahmen, um eine Ausbreitung auf Nutztiere zu verhindern. Wird der Verdacht bestätigt, müssen betroffene Landkreise Auflagen wie Stallpflicht oder Sperrbezirke anordnen.