Mit Bus und Kleinbus ging es morgens nach Meersburg am nördlichen Ufer des schwäbischen Meeres. Dort erwartete ein kundiger Führer die Gruppe im neuen Schloss und brachte Geschichte sowie Architektur der barocken Residenz der Fürstbischöfe von Konstanz mit ihrem monumentalen Treppenhaus, entworfen vom berühmten Balthasar Neumann, näher.

Manche genossen auch einfach nur den herrlichen Panoramablick über das Wasser bis zu den Alpen. Anschließend brachte eine Fähre die Reisenden nach Konstanz – im Restaurant des Konzils waren Plätze für das Mittagessen reserviert.

Lesen Sie auch

Das Konstanzer Konzil besichtigt

Das Konzil wird beschrieben mit: „es ist ein Ort der Begegnung und Vielseitigkeit. In seiner über 600-jährigen Geschichte diente es sowohl als wichtiger Umschlagplatz für Waren auf dem Weg vom oder in den Süden, als auch als einzige Wahlstätte eines Papstes in Deutschland“. Von 1414 bis 1418 hatte das 16. Konzil zur Wahl eines Papstes, der größte Kongress des Mittelalters, in diesem Hause stattgefunden. Am 11. November 1417 wurde Papst Martin V. im oberen Saal gewählt. Vielen ist das geschichtsträchtige Bauwerk auch von Fernseh-Übertragungen der „Konstanzer Fasnet“ bekannt. Aktuell war jedoch ebenso das feine und reichliche Mahl wichtig.

Gut gestärkt führte der Weg viele der Tagesreisenden nun in die Fußgängerzone der Uni-Stadt – ein Eis zum Nachtisch oder einfach ein kleiner Bummel musste einfach sein. Die unmittelbare Nähe zum Wasser animierte auch manche zu einem kleinen Fußbad, bevor erneut die Busse bestiegen und die Heimfahrt angetreten wurde.

Sponsoring mehrer Firmen macht die Reise bezahlbar

Nach einem kurzweiligen Ausflug mit vielen schönen Eindrücken kehrte die Reiseschar abends wohlbehalten heim. „Beim näschta mol gang i wieder mit“, verbanden viele der Mitgereisten das Versprechen mit dem Dank an die Mitglieder des Seniorenbeirats der Gemeinde. Aufgrund des Sponsorings einiger Firmen war es möglich gewesen, die Kosten für die Tagesreise im Rahmen zu halten.