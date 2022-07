4 Gerd Wagner (rechts) erklärt das neue Teleskop von Empfingen. Empfingens Hauptamtsleiter Theo Walz (von links), Karin Schindele, Thomas Dekorsy, Weltraum-Kommandeur Martin Traut und Dirk Zimper hören gespannt zu. Foto: Lück

Stolz stehen die Forscher, Möglichmacher und Weltraum-Kommandeur Martin Traut vor dem 15 Meter hohen Johannes Kepler-Teleskop. Vorher wurde die Tafel enthüllt. Kommt jetzt auch das Super-Radar auf den Forschungscampus Empfingen?















Empfingen - Sterne gucken ist nicht mit dem Johannes Kepler-Teleskop. Thomas Dekorsy, Direktor des Instituts für Physik vom DLR, erklärt: "Da links steht schon der Laser im Container. Wir wollen hier bis 2025 die Technik fertig haben, mit der man die Flugbahn eines Objekts ab 10 Zentimeter Größe in 1000 Kilometer Höhe mit einem Tempo von 28 000 Stundenkilometer extrem präzise erkennen kann!"

Und genau deshalb ist Martin Traut, Leiter des Weltraumkommandos der Bundeswehr – der sein Abi übrigens am Kepler-Gymnasium in Tübingen machte –, in Empfingen vor Ort. Traut: "Diese Technik ist einzigartig. Das können wir als Nation stolz auf den Tisch legen!"

Denn: Traut als Kommandeur des Weltraumkommandos hofft darauf, dass das Johannes Kepler-Teleskop in Empfingen ihm hilft, im Weltall noch besser zu werden. Nicht nur, um die Beobachtungs- und Aufklärungssatelliten im All zu schützen. Traut: "Als das Weltraumkommando vor einem Jahr gegründet wurde, hieß es: Länger als 20 Jahre wird das nicht gehen, weil der Weltraum dann verstopft ist. Weltraum gehört für mich zum Gemeinschaftseigentum wie Meere – da müssen wir drauf aufpassen. Deshalb ist es gut, dass Empfingen jetzt dazu beitragen kann."

Gallatz: "Platz für ein Super-Radar hätten wir auch noch"

Der Kommandeur des Weltraumkommandos träumt jetzt noch vom "Super-Radar". Armin Gallatz vom Innovationscampus: "Platz hätten wir dafür auch noch. Wir könnten alles absichern."

Doch worum geht es bei dem Super-Radar und welche Chancen hat Empfingen? Traut: "Derzeit gibt es einen Prototyp namens GESTRA In Koblenz. Der wurde von der DLR und dem Fraunhofer-Institut entwickelt. Das wäre ein Radar, welches die Laser-Technik hier in Empfingen ergänzen würde. Wir gucken in Deutschland und in Nordeuropa nach einem geeigneten Standort. Vom Standort her an sich ist das wenig anspruchsvoll. Ein Radar braucht allerdings sehr viel Strom – da müsste man in Empfingen hier wohl ein eigenes Kraftwerk hinbauen!"

Der Laser aus Empfingen sagt, wo der Weltraumschrott rumfliegt

Reicht das neue Empfinger Teleskop nicht aus? Fakt ist, so erklärt DLR-Forscher Dekorsky: "Wir brauchen eine ungefähre Standortbestimmung, wo die Objekte sind. Dann schicken wir einen gepulsten Laser hoch. Die Sensorik erfasst, wenn der Laserstrahl unterbrochen wird. Anhand der Reflexionszeit können wir auch die Laufbahn genau bestimmen. Wenn der Laserstrahl das Objekt gegen das Sonnenlicht erfasst, können wir per Spektralanalyse sogar analysieren, aus welchem Material das Teil ist. Ob beispielsweise der Rest eines Solarpanels rumfliegt oder eine Goldfolie."

Und ehe das Kepler-Teleskop in die genaue Analyse geht, braucht es das "Super-Radar", um zu gucken, wo Weltraumschrott überhaupt geballt herumfliegt.

Der Forschungscampus Empfingen. Für die Forscher vom DLR ein idealer Standort. Dekorsy: "Da fährt man dann nur 45 Minuten von Stuttgart aus hin und kann gleich die neuesten Impulse umsetzen!" Bis zum Jahr 2025 soll die Technik dann laufen.

Klar, dass diese Laser-Technik auch fürs Militär interessant ist. Sonst wäre ja nicht nur der Weltraum-Kommandeur dabei. In Empfingen ist auch ein Vertreter des Rüstungsunternehmens Hensoldt als DLR-Beirat dabei. Diese Firma beschäftigt sich auch mit Laser- und Radartechnik.

Weltraumschrott kann Strom-Blackout auslösen

Doch auch der Bürger wird was vom neuen Kepler-Teleskop haben. Anke Pegels-Kerp vom DLR: "Wir kennen Fälle, wo ein Fünf-Zentimeter-Teilchen Weltraumschrott auf ein Solarpanel eines aktiven Satelliten eingeschlagen ist und dort eine 40 Zentimeter Delle geschlagen hat. Wenn ein Zeitgeber im Weltraum durch den Schrott ausfallen sollte, fällt der Strom auf der Erde aus. Weil die gesamte Energie-Infrastruktur einheitlich aus dem Weltraum durch die Zeitgeber getaktet sind."

Das DLR hofft, mit Hilfe des neuen Teleskops in Empfingen und des Super-Radars auch Techniken entwickeln zu können, um den Weltraumschrott zu beseitigen. Entweder die Teilchen mit Laser zu pulverisieren oder mit Roboter-Sonden die Teile abgreifen und kontrolliert verglühen zu lassen.

Empfingens Bürgermeister Ferdinand Truffner hofft, dass sich mit dieser gelungenen Ansiedlung des DLR-Forschungszentrums auch Impulse für das geplante interkommunale Gewerbegebiet ergeben. Im Forschungscampus Empfingen wurde auch das Forschungszentrum "Balis" eröffnet, das einem Wasserstoff-Flugzeug Flügel machen soll. Auf dem Testfeld will die DLR ein System für ein Passagierflugzeug mit Brennstoffzellenantrieb erforschen.