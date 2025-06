In einer Zeit, in der traditionelle Tanzlokale immer seltener werden, wagt Gerhard Hinger einen Schritt zurück zu den Wurzeln gemeinschaftlicher Unterhaltung.

Am Donnerstag, 12. Juni, ab 18:30 Uhr, lädt er alle Tanz- und Singfreudigen in den Empfinger Hof ein, um gemeinsam zu singen und zu tanzen. „Da es doch immer weniger Tanzlokale gibt, möchte ich eine neue Plattform bieten, wo man tanzen kann“, erklärt Hinger. „Singen und Tanzen als Kombination – die, die tanzen wollen, können tanzen, die anderen singen und beim Tanzen kann man ja auch singen.“

Alle Tanz- und Singfreudigen sind gerne eingeladen

Für die musikalische Unterhaltung sorgt ein Musiker aus Albstadt-Ebingen mit einer Anlage, die sowohl zum Singen als auch zum Tanzen einlädt.

„Ich habe den Musikanten engagiert, mit einer Anlage, die Musik macht zum Singen und Tanzen“, so Hinger weiter. „Die Tanz- und Singfreudigen sind herzlich eingeladen.“

Tanzlokale waren über Jahrzehnte hinweg ein fester Bestandteil des gesellschaftlichen Lebens. Besonders in der Nachkriegszeit bis in die 1980er-Jahre hinein galten sie als Treffpunkt für Jung und Alt. Ob „Tanztee“ am Sonntagnachmittag oder Disco am Samstagabend – getanzt wurde fast überall: in Gasthäusern, Festhallen, Vereinsheimen oder eigens betriebenen Tanzsälen.

So manche Romanze beginnt genau in solch einem Lokal

In den 1950er- und 60er-Jahren boomte das gesellige Tanzen. Die Wirtschaftswunderjahre brachten neue Musikrichtungen, und Tanzlokale entwickelten sich zu sozialen Hotspots. Man traf sich, lernte sich kennen, verliebte sich – und oft begann hier so manche Liebesgeschichte.

Doch ab den 1990er-Jahren begannen viele dieser Lokale zu verschwinden. Der demografische Wandel, verändertes das Ausgehverhalten der jungen Menschen, aber auch steigende Auflagen sorgten für eine schleichende Verdrängung dieser Art der Lokale.

Bedürfnis nach gemeinschaftlichem Tanzen und Singen

Gerhard Hinger, der auch schon seit einigen Jahren das beliebte Volksliedersingen in Empfingen anbietet, hofft nun, dass eine alte Tradition hier wieder ganz neu aufleben wird.

Heute sind Tanzlokale eher selten geworden, doch Initiativen wie die im Empfinger Hof zeigen deutlich , dass das Bedürfnis der Bürger nach gemeinschaftlichem Tanzen und gemeinsamen Singen weiterhin besteht.