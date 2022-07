23 Das Empfinger Ortsjubiläum begann am Freitabend offiziell mit einem Fassanstich, bei auch der Musikverein Empfingen spielte. Danach unterhielten DJ Wall-E und Gregor Hägele die Festbesucher mit Musik. Foto: Jürgen Baiker

Was für ein Hammer-Start für das erste Festwochenende der 1250 Jahr-Feier von Empfingen: Gut 20 Minuten vor dem Fassanstich stoppte der Regen. Start in ein entspanntes Vergnügen auf dem Festplatz!















Empfingen - Bürgermeister Ferdinand Truffner macht gleich klare Ansagen: "Lasset Geld da. Kommt Heim wie die Sau! Jeder Cent geht zu den Vereinen!"

Und dafür gibt’s jede Menge Möglichkeiten: Wein, Cocktails und natürlich Bier. Apropos: Bitte lasst Landrat Klaus-Michael Rückert öfter den Fassanstich machen!

Denn: Der Landrat (in Loden) hat die Bühne ganz schön nass gemacht. Rückert: "Mich wundert, dass unten keiner in der ersten Reihe hockt. Ein bisschen wie in der Kirche – da hat man wohl Angst, dass der Pfarrer von der Kanzel sie direkt anspricht."

Fassanstich hat Tücken

Dann reicht ihm Hochdorfer-Chef Eberhard Haizmann den Hahn. Rückert klopft und klopft – doch es gibt nur eine Riesen-Bierdusche! Endlich sitzt das Teil. Antenne 1-Moderator Nico Auer: "Da kannst Du gar nicht mehr mitzählen – wie bei den Ehefrauen von Lothar Matthäus."

Landrat Rückert: "Über den Fassanstich spricht man noch in zehn Jahren!" Auch der Musikverein ist erleichtert, spielt: "Ein Prosit der Gemütlichkeit!" Und die fleißigen Zapfer stoßen mit der Bierkönigig Anna Luginsland an und singen mit.

Entspannte Stimmung

Alles völlig entspannt. Auch, als um 21 Uhr Gregor Hägele ("Paracetamol") die Bühne betritt: "Hallo Empfingen. Schön, dass wir da sein dürfen!" Die Kids drängeln sich vorne, der erste Pleva-Ballon fliegt in die Luft. Gregors Augen folgen, als er über Porzellan singt. Dann kommt sogar noch ein Mädel vom Musikverein und swingt mit. Die Mucke des "Voice of Germany" zieht über den Festplatz – das Feeling eines lauen, entspannten Sommerabends.

Und am Samstag geht es so weiter: Ab 18 Uhr gibt’s die Antenne 1-Band mit Cover-Musik, dann kommen Kyle Pearce ("I don’t care") und Leony ("Remedy") auf die Bühne. Sonntag klingt es dann auf dem Festplatz mit dem Musikverein aus.