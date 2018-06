Empfingen Zweiter Platz bei der Lagerolympiade

E mpfingen. Die Empfinger Kinder- und Jugendgruppe der Kulturgemeinschaft nahm unter der Leitung von Jugendleiterin Anika Warnke mit 21 Kindern im Alter von 5 bis 15 Jahren und sechs Betreuern an dem Pfingstzeltlager des Trachtengaus Schwarzwald teil. Sie stellten das 2016 in Empfingen stattgefundene Zeltlager "E-buy: E’pfenger Einkaufswelt" dar. Dem Motto entsprechend stellte jede der weiteren zwölf Trachtengruppen aus dem Trachtengau Schwarzwald ein Zeltlagerthema aus den vergangenen Zeltlagerjahren dar. So entstand ein buntes Zeltlager mit vielen verschiedenen Verkleidungen.

Zeltlager beginnt mit einer Dorfrallye durch Flözlingen mit verschiedenen Stationen

Getreu des alljährlichen Zeltlagerablaufs begann das Zeltlager mit einer Dorfrallye quer durch Flözlingen. An verschiedenen Stationen, welche in Flözlingen verteilt warten, konnten die Kinder- und Jugendgruppen Geschick und Ausdauer beweisen. Der Tag endete mit einer Talentshow, bei der ausgewählte Gruppen einen Programmpunkt mitbrachten und Tänze sowie Sketche vorführten.