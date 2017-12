Empfingen Zwei Engel verlieren den Anschluss

Empfingen-Wiesenstetten. Mit "Kommet ihr Hirten" stimmte die Orgel festlich auf diese ganz besondere Feier, die Geburtstagsfeier von Jesus Christus, ein. Herzstück dieses Gottesdienstes war das seit über 20 Jahren zur Tradition gewordene Krippenspiel. Die Geschichte: Fast der ganze Himmel wusste, dass Gott zu den Menschen kommen wollte, nur wie und wo wusste niemand so recht. Sechs Engel mit illuminierten Haarkränzen waren bereits unterwegs auf der Erde. Auf dem Weg zu dem Ort, wo es passieren sollte. Zwei Engel verloren jedoch den Anschluss und wussten sich nicht zu helfen. Dabei hatten sie eine wichtige Aufgabe zu erfüllen. "Auf der Suche nach Gott" begegneten sie Menschen, die entweder keine Zeit hatten für so etwas wie Gott oder überzeugt waren, dass Gott nur zu den Reichen kommt und die Armen vergisst. Die Engel waren sehr traurig über diese unglaublichen Meinungen der Menschen und darüber, dass sie immer noch nicht wussten, wo und wie sie Gott finden konnten.

Währenddessen stellten Josef und Maria an der Krippe fest, dass sie ihren Neugeborenen gar nicht in Windeln wickeln konnten, wie es die Bibel sagt. Es waren viele Engel da, aber keiner, der die Windeln brachte. Endlich trafen die Engel die ehrfürchtigen Hirten auf dem Weg zum Kind in der Krippe. Sie fanden Maria und Josef und das Kind. Und die Menschen erkannten, dass Gott sie nicht vergessen hatte, sie fühlten, dass er ein Friedensgott war und sie ahnten, dass die Welt keineswegs verloren war.

Daniela und ihre Tochter Annika Lohmiller zauberten mit ihren Melodien auf dem Hackbrett und der Zither eine zauberhafte Atmosphäre in die von Stefan Lachenmaier in ganz besonderes Licht getauchte Kirche. Karin Trefzger-Walz, Daniela Schach-Lohmiller, Michaela Hertkorn und Sandra Dettling haben zusammen mit 19 Kindern im Alter zwischen drei und 16 Jahren und Hund Rocky das Krippenspiel eingeübt, das die Gottesdienstbesucher mit begeistertem Beifall belohnten.