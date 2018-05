Empfingen Zum Backhaus immer der Nase nach

Empfingen-Wiesenstetten. Immer der Nase nach – so findet man in Wiesenstetten das Backhaus. Der köstliche Duft frisch gebackenen Brotes zieht an jedem zweiten Freitag in Wiesenstetten um die Ecke des Rathauses auf die Hauptstraße. In der Backküche sitzen ein Dutzend Frauen auf der Eckbank und warten darauf, dass der Ofen die richtige Temperatur hat. Ihren Brotteig haben sie in Tupperschüsseln und Backformen mitgebracht. Die Temperaturen am Ofen hat Backfrau Maria Dietz – seit 1999 im Amt und von den Frauen geschätzt –­ unter Kontrolle.

Sie ist von der Gemeinde angestellt, um den großen Elektroofen in der Backküche zu bedienen und die Brote für die Frauen zu backen. Je Kilo Brot fallen für die Frauen 90 Cent Gebühren an.

"Es schmeckt besser und sättigt anders", sagt Elisabeth Pfister (58) über ihr selbst gebackenes Brot, das sie seit 15 Jahren in die Backküche bringt. Schon als Kind hat sie hier das Brot ihrer Mutter zum Backen hergebracht und wieder abgeholt. Sie backt Bauernbrot und Körnerbrot, benutzt Biomehl dafür und für die Feuchtigkeit Buttermilch und Quark oder Joghurt. 6,5 bis 7 Kilo bringt sie jede zweite Woche in die Backküche. Bei der Frage, ob sie größere Küchenmaschinen besitzen, lachen die Frauen: Sie kneten den Teig von Hand.