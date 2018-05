Empfingen Wohl der Tiere steht an oberster Stelle

Zahlreiche Interessierte

Die Empfinger Kaninhop-Gruppe wird dem Kreisverband der Kleintierzüchter Tübingen-Horb und dem Landesverband Württemberg-Hohenzollern angehören. Interessierte Kaninchenzüchter waren übrigens aus Empfingen, Altheim, Bergfelden, Horb und Talheim zum Infotag nach Empfingen gekommen. Die Ausführungen der Trainerin wurden durch den Vorsitzenden Arthur Hellstern und durch Jugendleiter und Schiedsrichter Michael Seifer aus der Sicht des KTZV Empfingen ergänzt. Im Bedarfsfall fungiert der Empfinger Züchter Jannik Deufel als stellvertretender Trainer.

Alle Interessenten können bei der neuen Kaninhop-Gruppe mitmachen. Das 14-tägige Training beginnt am Samstag, 2. Juni, um 16 Uhr. Nach einem viermaligen Schnuppertraining ist eine Aufnahme als Mitglied in den KTZV Empfingen wünschenswert. Ansonsten ist die ganze übrige Betreuung kostenlos. Wie ein Kaninhop-Wettbewerb abläuft, ist übrigens bei der Kreisschau Tübingen-Horb und Böblingen am Samstag, 27. Oktober, in Herrenberg zu sehen. Der KTZV Empfingen stellt seine neu gegründete Kaninhop-Gruppe bei der Lokalschau am Sonntag, 11. November, in der Tälesee-Halle in Empfingen vor.