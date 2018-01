Empfingen Wo besteht Risiko für Übergriffe?

Auch die Kindergartenarbeit sei per se ein Risikobereich, in dem Schulungen bereits stattfinden. "Wir fangen nicht bei Null an", sagt Halter. Schon vor vier Jahren habe man in der Seelsorgeeinheit begonnen, ehrenamtliche und hauptamtliche Mitarbeiter mit Schulungen für die Themen Grenzverletzungen und Übergriffe zu sensibilisieren. Wer neu in Kirchengemeinden der Seelsorgeeinheit eingestellt werde, müsse die Schulung machen und unterschreiben, dass er zu einem guten Klima in der Gemeinde beitragen werde. Je nach Tätigkeitsfeld muss bereits jetzt ein erweitertes Führungszeugnis vorgelegt werden. "Es gibt viele Elemente, die gewährleisten, dass nicht nur Papier gefüllt wird", sagt Halter über die Erarbeitung des Konzepts. Neu sei, dass ein Beauftragter oder eine Beauftragte für Prävention in der Seelsorgeeinheit festgelegt werden muss, und als Ansprechpartner bekannt gemacht werden muss.

Gefragt nach Vorfällen sexueller Gewalt in den Kirchengemeinden der Seelsorgeeinheit, sagt Halter, ihm sei kein solcher Fall bekannt.

Weitere Informationen: www.ebfr.de/html/institutionelles_schutzkonzept.html

Die Erzdiözese hat bereits Vorgaben für die Ausarbeitung von Schutzkonzepten vor sexualisierter Gewalt in den Kirchengemeinden geschrieben. In der Präambel heißt es: "Kinder, Jugendliche und erwachsene Schutzbefohlene haben ein Recht auf seelische und körperliche Unversehrtheit und Wahrung ihrer sexuellen Integrität. Diesem Recht weiß sich das Erzbistum Freiburg in besonderer Weise verpflichtet. Durch geeignete Maßnahmen zur Vermeidung von sexuellem Missbrauch und sexualisierter Gewalt soll dieses Recht sichergestellt werden." Weiter heißt es auch: "Besondere Situationen, wie Freizeitmaßnahmen, Ministrantenwallfahrt etc. erfordern gegebenenfalls konkrete Zusatzregelungen (...). Ziel ist, dass die Verhaltensregeln allen bekannt sind und dass bei Abweichungen von diesen schneller interveniert werden kann, um die Abweichung zu unterbinden."