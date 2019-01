Empfingen "Wir ruhen nun in fremder Erde"

Kranz zum Gedenken

Jährlich am Volkstrauertag wird in der Kriegergedächniskapelle durch den VdK und die Gemeinde Empfingen, im vergangenen Jahr auch durch die Partnergemeinde La Roche Blanche, ein Kranz zu Ehren und Gedenken der Gefallenen der Weltkriege niedergelegt.

Wie im ersten Teil erwähnt, schrieb Reinhardt Reich in einer fünfseitigen handgeschriebenen Abhandlung in altdeutscher Schrift seine Gedanken zu diesem Bau unter dem Thema "Leid und Liebe – eine Friedhofskapelle als Kriegerdenkmal" nieder. In der Abhandlung heißt es: "Auf dem Tabernakel, der sich vom Altar aus in unendliche Form erhebt, ist die Schmerzensmutter, die mit mühsamer Kraft die Last ihres geopferten Sohnes im Schoße hält. Das Haupt des geliebten Sohnes schlummert friedvoll an ihrem Mutterherzen. Voll tiefer Trauer ist das ehrwürdige Antlitz der leidgeprüften Gottesmutter, die bleich ruht ohne zu klagen, und nur in das Leid des Sehens versenkt ist. Es dünkt uns, als sei aller Menschenkummer in dieses Antlitz hineingebrannt: all der Herzeleid der Mütter und Frauen unseres Volkes die um ihre Gefallenen sich in Kummer ergehen. Uns dünkt als müsste der im tiefsten seelischen Schmerz verschlossene Mund sich öffnen und uns sagen: Mein Herz kommt mit euch ihr Mütter, und meine Hände halten in meinem Sohne auch eure Opfer umfangen, bin ich ja die Mutter aller, vor allem eurer Söhne, die mit dem Rosenkranz für immer gegangen sind in den blutigen Kampf. Das Auge der Schmerzensmutter sieht über ihrem Sohne hinweg auch dich Vater, der du vor dem Altar stehst immer noch trauernd, ihr Haupt in Kummer gesenkt um deinem Sohne, der irgendwo in Ost oder West oder Süd seine letzte Ruhestätte gefunden. Auch du gute Schwester trete zum Altar und denke an deinen Bruder dessen Name auch auf der Tafel steht. Die Schmerzensmutter sieht auch dich, Heimkehrer aus blutigem Kampf oder bitterer Gefangenschaft vor den Altar treten! Was denkst du, wenn du den Namen deiner gefallenen Kinder und deiner Kameraden liest, der Gefährten deiner unbekümmerten Jugendzeit? Mit besonderer mütterlicher Anteilnahme ruht auch das Auge der Schmerzensmutter auf dir, der du schon so lange in zermürbender Ungewissheit um den vermissten Vater deiner Kinder, Sohn oder Bräutigam bangst: das Flämmchen der Hoffnung wird immer kleiner. Kommt er noch? Oder?

In der Sandwüste

Oh, wer immer du seiest, der da steht in stiller Trauer versenkt: Schau aufwärts! Richte den Blick zur Schmerzensmutter und ihrem Sohn: von da kann dir Licht und Kraft kommen. Auch ihr Flüchtlinge, in deren Familien und Heimat der Krieg am furchtbarsten eingegriffen hat, wenn ihr zum Altar tretet, müssen stille werden vor dem noch größerem Schmerz und Weg der Gottesmutter (...).

"Gedenken wir stets den Gefallenen in Ehrfurcht und treten wir ein in die Kapelle, um im Stillen für sie zu beten. Da wir ja doch nicht zu deren Gräbern umsehen können, in denen diese schlummern, in der Sandwüste Afrikas, in den wilden Steppen Russlands, in allen Ländern Europas und im tiefen Grunde des Meeres. Ob auch die Gräber zu finden wären?

Deswegen hat die Gemeinde im treuen Gedenken die Kapelle erstellt und zwar mit dem sinnlichen Gedanken, dass diese über dem Massengrab als Mahnmal zur Einkehr zum frommen Gebet für unsere teuren unvergesslichen Söhne und Lebende ruft."

Bei der Übertragung dieser mehrseitigen handgeschriebenen Abhandlung "Leid und Liebe in altdeutscher Schrift von Baumeister Reinhardt Reich half Rolf Schulz bei der Übersetzung in das moderne Deutsch.