Empfingen "Wir müssen heute dankbar sein"

Em pfingen. Ereignisreiche Tage liegen hinter Bürgermeister Ferdinand Truffner und einer Delegation von Empfingern, die gemeinsam ihre französische Partnergemeinde La Roche-Blanche besucht haben. Anlässe gab es gleich zwei: Das jährliche Apfelfest, bei dem die Empfinger Bier und Brezeln verkauften, und das Gedenken anlässlich des Endes des Ersten Weltkriegs vor 100 Jahren.

Truffner wurde eine besondere Ehre zuteil. Bei einem Empfang im Rathaus von La Roche-Blanche bekam er die Ehrenbürger-Medaille der französischen Gemeinde verliehen. Nach einem Ortsrundgang habe die Gruppe das Plateau von Gergovie, wo Caesar die Gallier besiegte, besucht. "Abends waren wir bei den Gastgebern", erzählt Truffner.

Am Gedenktag an das Ende des Ersten Weltkriegs folgt der Höhepunkt: Gemeinsam gedenken Franzosen und Deutsche dem Kriegsende und legen einen Kranz nieder. Truffner sagte in seiner Rede: "Mehr als 100 Jahre sind vergangen, als sich Deutsche und Franzosen töteten und hassten. Ich bin im Jahr 1989 geboren – ich kenne nur ein Europa der offenen Grenzen, die Freundschaft zu Frankreich, die Freizügigkeit und Weltoffenheit. All dies haben meine Generation jedoch unseren Vätern und Großvätern zu verdanken. Unsere Großeltern und Urgroßeltern sind in den Weltkriegen gefallen, gefallen für ein Europa der Freundschaft und nicht des Hasses. Es hört sich zwar dumm an, doch müssen wir heute dankbar sein – dankbar für die Geschichte, denn wir können nur daraus lernen."