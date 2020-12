Empfingen Wind trägt den Lärm nach Wiesenstetten

Das Gutachten, das von der Gemeindeverwaltung vor Kurzem in mehreren kurzen Youtube-Videos vorgestellt wurde, bezeichnet der Bürger als "Milchmädchenrechnung". In der Berechnung der mit der Planung des Interkommunalen Gewerbegebiets beauftragten Bernard-Gruppe heißt es, dass durch das Gewerbegebiet, das gemeinsam mit der Umgehung realisiert werden soll, in Wiesenstetten Lärmwerte von 40 Dezibel am Tag und 28 Dezibel in der Nacht erreicht werden würden. In dem Video heißt es: "So schlimm ist es eigentlich nicht, denn die Autobahn an sich ist schon lauter." Für die Bürger werde es keine erhöhte Lärmbelastung geben. Ein Lärmschutzwall für Wiesenstetten sei daher auch nicht erforderlich. Der Wiesenstetter sieht das anders: "In dem Gutachten sind die verschiedenen Frequenzen des Verkehrslärms beispielsweise nicht berücksichtigt." Die Sorge der Wiesenstetter vor einer höheren Lärmbelastung bleibt damit weiterhin.