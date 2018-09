Empfingen Wiesenstetter Rezept kommt gut an

Extra viel Yoga

In dieser gab der Familienvater Fritz Birzele (Bernd Saur) alles, um seine Frau Elsa (Martina Brandl) von ihrer gesunden Kost abzubringen. Er und sein Nachbar Michael (Denis Wiechert) hielten nichts von dem "Vogelfutter". "A Essiggurk isch süß dagegen", betonte der Familienvater. Doch Rohkost-Verteidigerin und damit auch Dauer-Toiletten-Besucherin Elvira Hutzenlaub (Petrina Wiechert) verteidigte ihren Gesundheitswahn. Mit extra viel Yoga und gesunden Ballaststoffen wollte sie die Familie fit machen. Sehr zum Leid auch von Tochter Renate (Jasmin Dittmann). Ernährungsvereinsvorsitzender Traugott Körnle (David Fischer) brachte Schwung in die Familie. Das "nur noch gute und Gesunde" brachte die Familie ziemlich durcheinander. Intrigen wurden gesponnen, so mancher Plan wurde ausgeheckt, wobei es zu einer Verwechslungsreihe nach der nächsten kam. Die Zuschauer hatten einiges zu lachen. Vor allem Familienvater Fritz Birzele (Bernd Saur) hatte das Gasthaus Krone unsicher gemacht und im Suff sein Haus, seine Frau und seine Familie zum Teilen angeboten. Wie der Frieden wieder hergestellt wurde, zeigten die Darsteller gekonnt im Zweiakter. Für diesen erhielten auch der langjährige Regisseur Anton Dietz und Souffleusin Elisabeth Pfister starken Beifall.

Auch am Sonntag war einiges mit Mittagessen, Spielmobil für die kleinen Besucher, Mini-Bücherflohmarkt und musikalischer Umrahmung durch den Musikverein Wiesenstetten geboten. In der Hoffnung, dass der Erlös die Großmaßnahme Orgelanschaffung gut unterstützt und die Orgel 2020 in der Kirche erklingen wird.