Empfingen Wiesenstetter müssenbald Abschied nehmen

Empfingen-Wiesenstetten. Noch drei Wochen haben die Wiesenstetter Kinder und Kindergartenleiterin Alexandra Deuringer Zeit, um von ihrem Kindergarten Abschied zu nehmen. Seit 47 Jahren haben Generationen von Wiesenstettern in dem Haus mit großem idyllischen Garten in der Ortsmitte einen Teil ihrer Kindheit verbracht. Pünktlich zum Start der kalten Jahreszeit heißt es für die Gruppe, in den Container nach Empfingen zu wechseln. Nach Angaben von Bürgermeister Ferdinand Truffner entspreche die Modulanlage den Vorgaben für einen eingruppigen Kindergarten. Die Anlage soll am Eingang zur Kindertagesstätte Die kleinen Strolche auf der Pflasterfläche platziert werden. Was sich ungemütlich anhört, könnte aber halb so schlimm sein. Truffner sagt: "In der Modulanlage sind Heizungen vorhanden und sie wird auch beheizt. Auch im Hauptgebäude gibt es keine Klimaanlage."

Um Eltern und Kindern aus Wiesenstetten einen warmen Empfang zu geben, ist am Montag, 5. November, ein Eltern-Brunch in der Kindertagesstätte geplant. Auch in den vergangenen Wochen hatten Empfinger und Wiesenstetter schon Zeit, sich näher kennenzulernen. Einmal wöchentlich gebe es derzeit einen Besuchstag in der Kindertagesstätte Die kleinen Strolche. Außerdem unternehmen beide Einrichtungen gemeinsame Waldtage in Wiesenstetten.

Vor dem Umzug nach Empfingen feiert der Wiesenstetter Kindergarten am Freitag, 2. November, noch ein Abschiedsfest. Und auch nach der Schließung soll Wiesenstetten nicht komplett von der Bildfläche verschwinden. So ist zum Beispiel am Montag, 12. November, ein Laternenfest für alle Kinder in Wiesenstetten geplant.