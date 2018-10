Empfingen Wie viel Wert hat Empfingen?

Der Gesamtwert der Gemeinde-Grundstücke zum 31. Dezember 2017: rund 11,2 Millionen Euro. Allerdings hat die Gemeinde seitdem weitere Bauplätze verkauft, sodass man nun von rund neun Millionen Euro ausgehen müsse.

Bei der Gebäudebewertung wurde es dann noch komplizierter. Denn hier müssen noch die jährlichen Abschreibungen für den Wertverlust berücksichtigt werden, sodass am Ende der Tabelle ein Restbuchwert steht. Bei der Gebäudebewertung plus Sonderposten kommt damit am Ende ein Restbuchwert von rund 2,1 Millionen Euro heraus. Und dann gibt es da noch die Straßenbewertung plus Sonderposten, worunter auch beispielsweise das Kanalsystem gehört. Hier kommt zum Stichtag ein Restbuchwert von 6,8 Millionen Euro zusammen.

Dutz machte schließlich noch klar, dass es gar nicht so gut ist, wenn man das Anlagevermögen bei der Eröffnungsbilanz zu hoch bewertet. Es ist also besser, wenn die Gemeinde-Hardware lieber nicht zu viel wert ist. Ein niedrigeres Anlagevermögen wirkt sich positiv in den Folgejahren aus. Dann seien die Abschreibungen niedriger, der Haushaltsausgleich weniger belastet und es gebe mehr Deckungsmittel in der Zukunft. Ganz praktisch bedeutet das, dass man künftig auch bessere Chancen habe, Fördermittel genehmigt zu bekommen. Denn je höher das Anlagevermögen, desto schwieriger werde das.

Am 18. Dezember werden die Gemeinderäte in die nächsten Doppik-Geheimnisse eingeweiht, denn dann steht eine große Schulung an – wohl nicht für alle vergnügungssteuerpflichtig.