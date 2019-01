Empfingen Wertvolle Exemplare sind um 1500 in London entstanden

Aber alle jene Entdeckungen und die damit verbundenen Erkenntnisse hätte man nie so rasch verbreiten können, wenn es nicht die großartige Erfindung von Johannes Gutenberg gegeben hätte, der um das Jahr 1400 in Mainz geboren wurde. Gutenberg erfand ein Gießinstrument aus Metall, mit dem man Einzelbuchstaben aus einer Legierung (67 Teile Blei, 28 Teile Antimon und fünf Teile Zinn) gießen konnte. Diese Einzelbuchstaben und alle seinerzeit parallel damit verbundenen Erfindungen zur Perfektion und Geschwindigkeitssteigerungen des Druckes haben dafür gesorgt, dass besondere Neuigkeiten viel rascher verbreitet wurden. Man vermutet heute, dass von Gutenberg das letzte Druckwerk im Jahr 1457 gedruckt wurde. Nach Gutenberg, der vermutlich 1468 starb, haben Fust und Schöffer, die beiden ehemaligen Teilhaber Gutenbergs, sein Werk mit seiner Erfindung des Gießapparates in Mainz fortgesetzt und weiter perfektioniert. Und höchstwahrscheinlich hat sich einer der damaligen Gesellen, die in der Mainzer Werkstatt mitgearbeitet haben, später nach England abgesetzt und natürlich sein begehrtes Fachwissen mitgenommen. Man ist sich heute sicher, dass auch ab 1474 in England mit einem Nachbau des Gutenbergschen Gießapparates Buchstaben gegossen wurden, und mit jenen Buchstaben konnten dann diese gewaltigen Druckwerke geschaffen werden – unter anderem auch Druckwerke über ungewöhnliche Entdeckungen von Pflanzen, wie das Werk "The prickly Indian Fig tree".

Dopp sagt: "Man müsste hören und erfahren können, was diese Stiche oder Holzschnitte im Laufe der vergangenen 500 Jahre so alles erlebt haben. Leider reicht unsere Fantasie nicht aus, um mehr darüber zu erfahren. Und so bleibt uns nur die trockene Wissenschaft mit all ihren Radiokarbonmethoden, Untersuchungen, Prüfungen, Annahmen und Vermutungen."