Empfingen "Weiterhin hohes Niveau halten"

Genug Termine stehen in den nächsten Wochen für Empfingens Bürgermeister an: Am Freitagabend lädt die Feuerwehr zur Hauptversammlung ein – für Truffner, der selbst Feuerwehrmann ist, ein Pflichttermin. Die Eröffnung des Aktiventurniers am Dienstag beim Hallencup der SG Empfingen ist zudem ein wichtiger Termin für Truffner. Die offizielle Amtseinsetzung am Dienstag, 16. Januar, ist dann im Dorfgemeinschaftshaus in Wiesenstetten.