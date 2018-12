Empfingen "Weihnachten ist eine Party für Jesus"

Die Lieder "Wir feiern Weihnachten" und "Vor deiner Krippe stehe ich" sangen die Kinder auf den Stufen des Altars mit kleinen Lichtern und anmutigen Bewegungen.

Karin Trefzger-Walz, Daniela Schach-Lohmiller, Michaela Hertkorn, Sandra Dettling und Christine Schäfer haben zusammen mit 23 Kindern im Alter zwischen drei und 16 Jahren und einem Esel das Krippenspiel "Weihnachten ist eine Party für Jesus" eingeübt, das die Gottesdienstbesucher mit begeistertem Beifall belohnten. Für Ton und Licht sorgte wie immer Stefan Lachenmaier. Für Diakon Klaus Konrad seien die letzten Sätze der Oma im Krippenspiel die zentrale Aussage gewesen.

Ganz still wurde es in der vollen Kirche, als die Kinder die Fürbitten vortrugen, in denen aktuelle Themen unter anderem auch von Menschen auf der Flucht im Mittelpunkt standen. Beim Vaterunser fassten sich alle Gottesdienstbesucher an der Hand, eine lange Kette bildete sich durch den Kirchenraum. Der Musikverein Wiesenstetten und Denis Wiechert an der Orgel umrahmten den bewegenden und so lebendigen und von so vielen Kindern mitgestalteten Gottesdienst mit weihnachtlichen Liedern. Beim Singen der uralten Weise "Stille Nacht" in der nur von Kerzenschein erhellten Kirche spürte es jeder: Jetzt ist Weihnachten.