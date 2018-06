Empfingen Wehmütige Abschiede bei der SGE

E mpfingen . Der neue Leiter der Abteilung Fußball, Markus Saier, und Achim Hank, zunächst sechs Jahre Trainer der zweiten Mannschaft und seit einem Jahr sportlicher Leiter, gingen sehr ausführlich auf den aktuellen Stand bei der SGE ein. An der Großbaustelle des Rasenspielfeldes wünschen sie sich mehr Unterstützung bei den noch vorzunehmenden Arbeiten, damit die Einweihung der sanierten Anlage von Freitag bis Sonntag, 7. bis 9. September, erfolgen kann. Ein großes Sportwochenende samt einem Jugendturnier ist geplant. Saier bezeichnete das Empfinger Sportzentrum als eine der schönsten Anlagen im Umkreis. Auch Achim Hank wünscht sich mehr Mitarbeit der Mitglieder, vor allem des mittleren Alters, beim größten Empfinger Verein. Ihm gefalle es in Empfingen gut, bei seiner Tätigkeit für die SGE sei er mit Herzblut dabei.

Erfolgreiches Wirken

Es folgte die Verabschiedung von Trainer Oliver Brose und verdienter aktiver Spieler. Brose aus Tuttlingen durfte für sein erfolgreiches Wirken in Empfingen ein Sonderlob samt Geschenk entgegennehmen. Der frühere Empfinger Landesligaspieler hat in der Rückrunde 2017 Empfingen I in akuter Abstiegsgefahr übernommen und den Klassenerhalt geschafft. In der zu Ende gegangenen Saison 2017/18 hat der Bezirksligist Empfingen I den beachtlichen siebten Platz erreicht. Als Aufsteiger kam Empfingen II in der Kreisliga A2 auf den zwölften Rang und sicherte sich damit die Zugehörigkeit zu dieser Klasse.