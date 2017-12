Empfingen Was vor mehr als 2000 Jahren geschah

Empfingen. Kinder aus den Grundschulklassen eins bis vier und Kindergartenkinder setzten das Weihnachtsevangelium unter Leitung von Beatrix Söll-Bossenmaier gekonnt in Szene und erinnerten daran, was vor über 2000 Jahren in Bethlehem geschah. Bei der Suche von Josef und Maria nach einer Herbergsunterkunft wurde deutlich, wie schwierig es sein kann, einen Platz für ein bisschen Ruhe und Geborgenheit zu bekommen. Wie schwierig es ist, eine helfende Hand dem Gegenüber zu öffnen, auch wenn diese Hilfe noch so bescheiden ist. Die Hirten und Kinder zeigten, wie hilfreich auch kleine Gaben sein können, ja Freude bereiten können, dies auch in unserer heutigen Zeit.

Sie brachten eine warme Decke, einen Topf mit Suppe, einen Eimer mit Wasser, Holz, eine Puppe. Mit dem Klang einer Gitarre erfreuen die Hirten zu weihnachtlichen Klängen.

In ihrer Ansprache sagte Perktold: "Gott ist Mensch geworden in einer Krippe. Wir feiern dies alle Jahre wieder. Lange habe man auf die Geburt Jesu gewartet. Im Advent wurden in Erwartung Lichter angezündet. Eigentlich ist es eine Zumutung, was wir glauben sollen und doch lässt sich Gott auf uns ein. Er wird Mensch unter Menschen. Er kommt hinein in unseren Lebensalltag, damit es heller wird in unserer Welt."