Empfingen "Warm und kuschelig ist der Anbau"

Empfingen. "Es ist ein bisschen Luxus", so Karin Tielmann, Leiterin der Kindertagesstätte Kleine Strolche in Empfingen. Gemeint ist der Container-Anbau. Nichts fehlt, eine gute Heizung und Warmwasser sind da. "Warm und kuschelig ist der Anbau", sagt Tielmann. Die neuen Containerräumlichkeiten werden am kommenden Montag, 3. Dezember, in Betrieb gehen und von den Kindern in Beschlag genommen. Der Anbau hat einen großen Raum, der als Projektraum, als Bau- und Konstruktionsraum mit verschiedenen Materialien genutzt wird. Durch die Größe des Projektraumes ist auch eine gute Belüftung gegeben.

Daneben gibt es noch einen kleineren Raum mit einer Sinnesecke zum Wohlfühlen, Runterkommen und Entspannen. Dazu kann es auch Entspannungsmusik und entspannende Lichter geben. Erwachsene würden sicherlich sagen: Es ist ein Wellness-Raum.

Der Containerraum, aus fünf Modulen zusammengebaut, kommt aus Nürnberg. Dort war er zwei Jahre in einem eingruppigen Kindergarten in Gebrauch.