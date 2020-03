Empfingen Wann kommen A 81-Baustellen?

Was ist der Grund für die Fahrbahnabsenkung?

Darüber hinaus wurde innerhalb dieses Autobahnabschnittes am 25. November 2019 aufgrund einer Fahrbahnabsenkung auf dem Standstreifen aus Verkehrssicherheitsgründen eine Geschwindigkeitsbeschränkung auf 60 km/h angeordnet."

Was ist der Grund für diese Fahrbahnabsenkung? Spannagel: "Wie zwischenzeitlich festgestellt wurde, steht der Schaden im Zusammenhang mit defekten Entwässerungsleitungen in diesem Bereich. Die Untersuchungen zum Ausmaß des Schadens und die Erarbeitung einer wirksamen Sanierungslösung sowie die Vorbereitung der öffentlichen Ausschreibung der Bauarbeiten sind im Gange. Ein bloßer Austausch der Leitungen ist hier leider nicht mehr möglich."

Das heißt: Hier muss eine Baustelle her. Laut der RP-Sprecherin rechnet die Behörde mit einem Baubeginn nicht vor Mai. Die Bauarbeiten hier sollen acht Wochen dauern.

Auch vor Empfingen werden Autofahrer ausgebremst

Und warum wird man vor Empfingen ausgebremst? Spannagel: "An der Dettenseebrücke der A 81 gibt es eine Setzungsstelle. Dafür ist die Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs- und Bau (Deges) zuständig, die dort eine größere Sanierung plant."

Doch wann die kommen wird, ist noch völlig unklar. Die Autobahnbrücke zwischen Dettensee und Dommelsberg ist schon lange ein Sorgenkind. Schon 2016 gehörte sie im "Gammelbrücken-Atlas" des Bundesverkehrsministeriums zu den schlechtesten Brücken in der Raumschaft. Zustandsnote damals: 3 bis 3,4. Das war damals "nicht ausreichend".

Laut einer Veröffentlichung der Bundesanstalt für Straßenwesen aus dem September 2019 liegt die Zustandsnote jetzt bei 3.

Im Dezember veröffentlichte die Bundesregierung auf eine kleine Anfrage verschiedener Abgeordneter auf "Gammelbrücken" mit dem Titel: "Zustand der Brücken auf den Bundesfernstraßen". Hier wird die Zustandsnote 3,0 bestätigt, es heißt aber: "Nachrechnung erfolgt. Ertüchtigungsmaßnahmen noch nicht geplant."

Die Deges hat auf eine Anfrage des Schwarzwälder Boten bis Redaktionsschluss nicht geantwortet. Hört sich also bisher so an, dass die Autobahnbrücke Dettensee weiterhin ein Sorgenkind bleiben wird. Und Fahrer weiter ausbremsen wird.