Empfingen Vorbildliche Truppe

Die Jugendwehr der Feuerwehr Empfingen ist auf Erfolgskurs, betreut von Jugendwart Link, Simon Teichert, Michael Hipp, Stephan Metzler. Allein der vorbildliche Probenbesuch als auch die Absolvierung der Leistungsspange durch fünf Jugendliche zeige, dass es Spaß mache, bei der Feuerwehr zu sein.

Die Jugendwehr hat derzeit elf Jugendliche, darunter ein Mädchen. Jugendwart Link berichtete über 20 reguläre Übungen und vier Sonderübungen. Die Übungsabende finden in einem 14-tägigen Rhythmus statt.

Bei einer ersten Übung wurden die UVV (Unfallverhütungsvorschriften) in Form einer Gruppenarbeit von den Jugendlichen selbst ausgearbeitet und vorgetragen. Es gab auch Schauübungen, bei denen die jungen Floriansjünger zeigen konnten, was sie gelernt haben, so die alljährliche Schauübung in Wiesenstetten beim Feuerwehrfest. Dort mussten sie mehrere Riegelstellungen aufbauen und drei Personen aus einem Schuppen retten.