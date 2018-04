Empfingen Von Festakt bis zu Empfinger Schnaps

Bürgermeister Ferdinand Truffner warf die Frage auf: "Sollen die Bürger als Gäste aufs Fest kommen oder hinter der Theke stehen?" Für das Ortsjubiläum soll es auf alle Fälle ein gesondertes Fest geben. Das schon traditionelle Dorffest, das nach 2020 erst wieder in 2023 an der Reihe wäre, soll auf 2022 vorgezogen werden. Gedanken gab es auch zu einer Ausstellung in der Tälesee-Halle zu Themen wie alte Wirtschaften.