Empfingen Von der schnellen Truppe

Empfingen. So schnell ist wohl weit und breit sonst keiner wie die WIR-Liste bei der Kandidatenaufstellung für die Kommunalwahl am 26. Mai 2019. 13 Kandidaten sind zusammengekommen, darunter drei Frauen und vier unter 35 Jahre.

Listenchef Rudolf Walter ist mit dieser Mischung sehr zufrieden: "Wir haben einen guten Querschnitt der Bevölkerung, was auch die Berufe der Kandidaten angeht." Dass die WIR-Liste vor allem eine Liste von Unternehmern sei, könne man so nicht sagen, obwohl Walter das auch nicht als Manko ansehen würde. "Wir haben vier Selbstständige an Bord, aber wir sind breit aufgestellt – vom Maurer bis zum Ingenieur sind verschiedene Profile vertreten."

Sehr zufrieden ist Walter auch, dass sich drei Frauen (Anja Gier, Heike Häsler, Deborah Mayer) zur Kandidatur bereit erklärt haben. "Da sind wir stolz drauf. Das ist zwar nicht pari pari, aber es ist auch schwieriger, Frauen zu finden, die kandidieren wollen."