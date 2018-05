Empfingen Von "Action Bingo" bis Hula Hoop

E mpfingen. Zunächst gab es sportliche Aktivitäten in der Schulturnhalle, danach ging es auf den großen Spielplatz beim Tälesee.

An einem weiteren Tag hieß es "Action-Bingo". Die 20 Kinder durften sich zuerst zwei Stunden lang im Gymnastikraum austoben, bevor es dann mit "Action-Bingo" los ging. Aufgeteilt in vier Gruppen mussten in jeder Gruppe 16 Aufgaben gelöst werden. Zunächst wählten sie in ihren Gruppen einen Gruppenleiter, der dann die Aufgaben stellte und dabei schaute, dass alles korrekt zuging. Eine Aufgabenstellung: "Wickelt zwei Kinder mit Klopapier ein und dann wieder aus. Setzt ein Puzzle, vorab von FSJler Julian Freisinger aus einem DIN A 4-Bild geschnipfelt, zusammen. Springt mit dem Seil 15-mal (Erst- und Zweitklässler), 25-mal (Dritt und Viertklässler). Alle stehen 45 Sekunden auf einem Bein. Baut einen Stifteturm auf der Hand eines Kindes. Es muss zehn Sekunden halten. Alle drehen einen Hula-Hoop-Reifen um den Körper, dies zehnmal."

Eine Denksportaufgabe: "Findet fünf Wörter mit je zehn Buchstaben." Eine andere Aufgabe lautete: Essen eines Schokokusses ohne Hände. Und so gab es noch weitere Aufgaben.