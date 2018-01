Empfingen Vöhringer dominieren Turnier

Em pfingen. Erstmals beteiligten sich auch vier Mädchenmannschaften am Hallenfußball-Turnier der Werkrealschule Sulz/Empfingen/Vöhringen. Jede Mannschaft bestand aus vier Feldspielern und einem Torwart. Schiedsrichter waren Herbert Gaus und Fabian Breier (FSJler Schule/Verein). Elmar Schmitt, pensionierter Sportlehrer an der Werkrealschule, unterstützte Tanja Gutsche bei dem Turnier.

Die Schüler traten in zwei Jungengruppen mit je vier Mannschaften und einer Mädchengruppe mit vier Teams gegeneinander an. Bei den Mädchen waren die Teams "Black Patrick" und die "Popcorngirls" aus Vöhringen sowohl punkt- als auch torgleich, so dass beide Teams gemeinsam den ersten Platz belegten. Dritte bei den Mädchen wurden die "Wildgirls" aus Empfingen, auf dem vierten Platz landeten die "Supergirls" aus Vöhringen.

In die Endrunde bei den Jungen schafften es die Mannschaften "Call of Kids" und "Die Vollpfosten" aus Vöhringen sowie die Mannschaften "The Beast" und "Die Namenlosen" aus Empfingen. Im Endspiel setzte dann die Mannschaft "Vollposten" ihre spielerische Überlegenheit in einen ungefährdeten 5:0-Sieg gegen die "Call of Kids" um.