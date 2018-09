Empfingen Vier Einkaufswagen sind gut gefüllt

Anna Schurr ist 13 Jahre alt. Sie ist Konfirmandin im aktuellen Jahrgang und wird nächstes Jahr in Empfingen zusammen mit Anne Heger, Finn Gruber, Bas Rikken, Kai Killinger und Kimi Riedel konfirmiert. Für die Tafel in Sulz sammelten sie Lebensmittelspenden. Vor den Lebensmittelmärkten in Empfingen sprachen sie mutig die Einkäufer an. Viele ließen sich einladen, machten bei der Aktion mit. Nudeln, Reis, Mehl und Salz füllten bald die Einkaufswagen für den Tafelladen in Sulz. Vier Wagen waren am Ende gut gefüllt. Aber nur mit lange haltbaren Lebensmitteln, das war den Jugendlichen wichtig.

Waren fehlen im Regal

Im Konfirmandenunterricht hatten sie herausgefunden, dass genau diese Waren in den Regalen der Tafel fehlen. Gemüse und Milchprodukte, die nicht so lange verkauft werden können, bekomme die Tafel regelmäßig von den Läden, das wissen die Jugendlichen nun. Und dass viel zu viele Menschen auf die Tafeln angewiesen sind, um dort Lebensmittel, die in den üblichen Läden nicht mehr verkauft werden können, günstig zu bekommen. Sie haben von unterschiedlichen Menschen erfahren, die nach Krankheit, Schicksalsschlag oder Unfall froh sind, dass es die Tafel gibt. Darum sammeln die Konfirmanden lange haltbare Waren.