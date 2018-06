Empfingen Viele Barrieren existieren im Kopf

Empfingen. Renate Baiker arbeitet seit geraumer Zeit bei der Lebenshilfe in Kirchheim. Zuvor hat sie in Bayern gearbeitet. Seit 1984 ist sie im Bereich der Behindertenhilfe tätig, sei es in der Betreuung, Begleitung oder Leitung von Einrichtungen.

"Der Tod ist kein schreckliches Thema", meint Baiker. Sterben, Tod, Behinderung seien Themen, die in unserer Gesellschaft aus dem Leben verdrängt werden würden und doch seien es Themen, mit denen man jederzeit konfrontiert sein kann. Es seien Themen, mit denen man sich meistens erst auseinandersetze, wenn man damit konfrontiert werde und damit dann oft auch überfordert ist. Es seien Themen, bei denen man nicht nur Schreckliches entdecken könne, wenn man sich damit auseinandersetzt. So sei die Begleitung zum Tod für den Sterbenden wichtig und dies ermögliche auch für den Helfenden besondere, schöne, heilende Erfahrungen. Es ermögliche auch einen besonderen Blick auf das Leben, die Erfahrung, das Wesentliche im Leben wieder zu erkennen.

Ein besonderes Leben leben – Leben mit Handicap, Behinderung stelle Betroffene selbst und die Familie und Umwelt vor besondere Herausforderungen. Lebenspläne würden plötzlich über den Haufen geworfen. Barrieren im Alltag tauchten auf. Andere Sinne müssten ersatzweise genutzt werden. Es gebe auch die Barrieren im Kopf, sei es bei einem selbst oder in der Familie und im Bekanntenkreis.