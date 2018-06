Empfingen Viele Ausreißversuche beim Rennen

Gerd Hirt, Vorsitzender des RVA Empfingen, konnte sich auf 25 Helfer verlassen. Schon am Sonntagmorgen um 8 Uhr begannen die Aufbauarbeiten. Neben einem Zeltaufbau galt es die Rennstrecke ab 10 Uhr bis 19 Uhr zu sperren.

Start war vor dem Vereinsheim in der Mühlheimer Straße. Von dort ging es in die Weillindestraße, Marktstraße, an der Kreissparkasse vorbei wieder zum Startpunkt, der auch Zielpunkt war. An den kritischen Stellen im Kurvenbereich wurden alte Matratzen an den Wänden aufgestellt um eventuelle Stürze abzumildern. Das DRK war an mehreren kritischen Punkten präsent.

Im Musikerheim gab es Kaffee und Kuchen, im Zelt Rote mit Wecken. Entlang der Rennstrecke vor allem im Bereich der Start- und Ziellinie zeigten viele Zuschauer ihr Interesse an diesem Event.

Um 16 Uhr schloss sich das große Finale der Männer der ABC-Klasse an mit einer von Gesamtlänge 78 Kilometer bei 60 Runden.