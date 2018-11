Empfingen Viel Lob und Ehre für Empfinger Musiker

Schäfer hatte wieder viel Lob parat. Zuerst stellte er fest, dass sich der Musikverein in seinem ersten Konzertteil wieder hervorragend präsentiert hatte, außerdem habe der Musikverein eine hervorragende Jugendarbeit, was sich durch das Vorspiel von gleich zwei Jugendkapellen gezeigt habe. "Hoffentlich bleiben die Mädchen und Jungen mit viel Spaß und Elan dem Musikverein Empfingen noch lange treu, dann ist es um die Zukunft des Vereins sehr gut bestellt", so Schäfer.

Ehrennadeln

Für zehn Jahre als aktiver Musiker erhielt Stefan Hellstern die Bronze-Nadel. Seit 30 Jahren aktiv sind Birgit Eger, Martin Reich und Matthias Brendle. Sie erhielten die Nadel in Gold.