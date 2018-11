Empfingen Verein ist stolz auf viele Jungzüchter

Empfingen. Der Kleintierzuchtverein (K TZV) Empfingen präsentierte bei der Ausstellung als Höhepunkt im Jahresablauf die Rekordzahl von 312 Tieren. Es war wertvolles Zuchtmaterial in allen Abteilungen zu sehen und es gab hervorragende Ergebnisse, wie der Vorsitzende Arthur Hellstern erfreut berichtete. Von den 21 Aktiven und fünf Jungzüchtern wurden 292 Kaninchen, Gänse, Hühner, Tauben, Wild- und Ziergeflügel gezeigt. Hinzu kamen noch 20 Kanin-Hopper.

Unter den zahlreichen Besuchern waren auch viele auswärtige Züchter, beispielsweise aus Eutingen, Oberndorf, Gruol, Wildberg, Hirrlingen, Ostdorf und Kirchentellinsfurt. Diese wollten sich von der Leistungsstärke des Empfinger Vereins überzeugen, dessen Züchter überregional bekannt sind. Ein Streifzug durch die farbenprächtige Ausstellung in der dekorierten Halle verdeutlichte die Arbeit der Vereinsmitglieder vornehmlich aus dem aktuellen Zuchtjahr. Die Tierfreunde, darunter viele Kinder, hatten ihre besondere Freude an den kleinen Tieren.

Die Preisrichter für Kaninchen, Andreas Hebenstreit aus Leonberg und Sara Reutter aus Tübingen sowie Martina Haas aus Calw und Manfred Theurer aus Reutlingen für Geflügel, nahmen die Bewertungen nach den teilweise geänderten Kriterien vor und bescheinigten dem Verein ein gutes Zuchtmaterial in den verschiedenen Sparten. Mit einem guten Niveau warteten die Züchter auch in diesem Jahr wieder auf. Kinder und erwachsene Besucher hatten ihre Freude an den schönen Tieren, die sich stolz in den Käfigen und Volieren präsentierten.