Empfingen Verein gründet eine Kaninhop-Gruppe

Viele Wettbewerbe

Inzwischen ist der Kaninchen-Sport in zahlreichen europäischen Ländern vertreten. Auch in Deutschland gibt es in fast allen Landesverbänden Kaninhop-Gruppen. Die besten Tiere messen sich in Landes- oder Europameisterschaften.

Für Wettbewerbe wird üblicherweise eine Hindernisbahn gestaltet. Die Hindernisse sind entweder wie in einem Parcours beim Springreiten oder auf einer geraden Bahn in einer Reihe stehend aufgebaut. Die Kaninchen werden meist an einer Leine über die Bahn geführt, es gibt aber auch den offenen Parcours, in dem die Tiere ohne Leine springen. Das Kaninchen, das seine Strecke in der kürzesten Zeit und mit möglichst wenigen Fehlern bewältigt, ist Sieger. Als Fehler gelten in vielen Wettbewerben das Reißen einer Latte oder drei Korrekturen durch den Kaninchenhalter.

Aufgrund des unterschiedlichen Könnens der teilnehmenden Tiere ist es üblich, Wettbewerbe in Schwierigkeitsklassen einzuteilen. In der leichten Klasse müssen beispielsweise acht Hindernisse, die maximal 25 Zentimeter hoch sind, bewältigt werden. Die Tiere in der höchsten Klasse bewältigen dagegen zwölf Hindernisse mit bis zu 45 Zentimetern Höhe.